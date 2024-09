News Milan, parla Reijnders: posti gli obiettivi per il futuro!

Reijnders non ha dubbi sugli obiettivi per il futuro, di seguito sono riportate le sue parole in vista della nuova stagione con il Milan

Non è l’inizio che i tifosi rossoneri si aspettavano per la loro squadra. Il Milan, infatti, in questo inizio di stagione non ha ancora trovato la vittoria, ma ha collezionato due pari e una sconfitta.

In questa pausa nazionale, i giocatori rimasti a Milanello si impegnano a migliorare e provare a far bene in vista del pesante calendario che ci sarà al rientro.

In programma, infatti, il Milan ha il Venezia domenica prossima e poi l’esordio in Champions League contro il Liverpool per concludere la settimana con il tanto atteso derby contro l’Inter.

Milan, le parole di Reijnders sulla stagione del Milan

Il centrocampista dell’Olanda e del Milan, Tijjani Reijnders, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “NOS”, emittente radiotelevisiva olandese, soffermandosi soprattutto sulla stagione in corso dei rossoneri. Di seguito riportate le sue parole.

Il giocatore ha affermato di voler essere un calciatore decisivo per il club.

Credo che anche loro mi vedano come un giocatore più importante rispetto a quando sono arrivato. Mi aspetto di fare più gol e assist a mio nome. Spetta a me dimostrare di essere decisivo.

Dichiara come, ad oggi, le aspettative sono aumentate anche per se stesso. L’obiettivo di Reijnders è, infatti, quello di segnare più gol e fare più assist.