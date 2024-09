News Milan, rientro in vista per il Liverpool: e si rivede Ibrahimovic

In vista della sfida di Champions League, Fonseca è pronto a recuperare un calciatore: e a Milanello si rivede Ibrahimovic.

Per il Milan di Paulo Fonseca è già ora di archiviare la prima vittoria stagionale ottenuta ieri sera sul prato di San Siro contro il Venezia, considerato che nella settimana che viene sono in programma due sfide importanti: prima il match di Champions League contro il Liverpool, poi il Derby della Madonnina contro i cugini nerazzurri. Una settimana importante, una settimana decisiva, in cui il Milan dovrà dare segnali importanti dopo un avvio di stagione deludente.

Due erano stati i punti conquistati nelle prime tre giornate di Serie A, con 5 gol fatti e 6 subiti: contro la neo promossa Venezia, il Milan è riuscito a mantenere inviolata la porta (l’ultima volta in cui i rossoneri non hanno subito gol è stato lo scorso 6 aprile) e a segnare 4 reti, con 4 marcatori diversi. I tre punti hanno sicuramente risollevato l’entusiasmo in casa Milan, entusiasmo che però non deve essere alle stelle considerato che i veri esami per la squadra di Fonseca arriveranno proprio nella settimana che si apre domani.

Verso Milan-Liverpool, si rivedono Calabria e Ibrahimovic: le ultime

In vista dei prossimi numerosi match, tra Serie A e Champions League, è importante che Paulo Fonseca abbia a disposizione più giocatori possibili, per attuare anche un pò di turnover e far riposare anche i big della squadra. E in vista del match contro il Liverpool, arrivano buone notizie per il tecnico portoghese.

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, oggi a Milanello Davide Calabria è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo che l’esterno destro è rimasto fuori per una botta alla caviglia. Il capitano rossonero rientrerà dunque nella lista dei convocati di Fonseca per la sfida contro i Reds, ma sarà in ballottaggio con Emerson Royal per un posto da titolare: attualmente, il brasiliano è in vantaggio sull’italiano.

Intanto, a Milanello è pronto a rientrare anche Zlatan Ibrahimovic: dopo due settimane di assenza, in cui l’ex calciatore svedese è stato impegnato con un corso indirizzato alla sua nuova vita da dirigente, Ibrahimovic è pronto a rientrare in Italia per supportare la squadra rossonera in questa settimane importante. Zlatan sarà sicuramente in tribuna per la sfida contro il Liverpool. Lo svedese farà un passaggio a Milanello nella giornata di domani, dove incontrerà la squadra rossonera: non mancherà sicuramente il discorso da leader.