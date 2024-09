News Milan, si sbloccano i rinnovi: dopo Gabbia vicina la firma di un altro titolarissimo

I rossoneri hanno ribaltato il favore dei pronostici nella gara contro l’Inter, terminata la festa si pensa al futuro.

I rossoneri pensano al futuro e ai calciatori da dover trattenere per dar vita ad un reale ciclo sotto la gestione del tecnico portoghese Paulo Fonseca. Il Diavolo infatti ha quasi ipotecato il rinnovo di Matteo Gabbia, dopo il prestito al Villareal si è visto un altro giocatore. Ha scalato le gerarchie e ha conquistato la maglia da titolare nel derby. Derby che ha deciso con la sua prima rete in maglia Milan, una maglia sofferta e sognata per innumerevoli notti.

Dopo Gabbia i rossoneri pensano di rinnovare un altro big della squadra, appartenente allo stesso reparto del centrale italiano ex Primavera del club in Via Aldo Rossi. Moncada e Furlani infatti vogliono correre ai ripari visto le solite voci che accompagnano da più estati circa le numerose pretendenti per accaparrarsi le prestazioni sportive di Mike Maignan. L’estremo difensore francese vorrebbe rinnovare col Milan e attende l’offerta formale. Il Milan è intenzionata a rinnovare anche Maignan.

Milan: rinnovo per Maignan, ci siamo

È da tempo che i colloqui vanno avanti tra Mike Maignan e il Milan ma non c’è ancora stata un’offerta formale da poter mettere al tavolo, nell’ultima estate ci sono state le sirene estere di Bayern Monaco e Barcellona ad impensierire il club in Via Aldo Rossi. Forse ora siamo finalmente giunti ad un punto d’arrivo, che fungerà da punto di partenza per il nuovo Diavolo.

Stando a quanto dichiarato da Antonio Vitiello sui suoi canali social, si sta avvicinando il rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan. C’è stato un Dialogo costruttivo e positivo nei contatti recenti che ha avuto il Milan con l’entourage del portiere francese.

Si va verso importante aumento dell’ingaggio, oltre 5 mln fino al 2028.

Un aumento significativo visto che si partiva dai 2,8 milioni che percepiva l’ex Lille, fanno ben sperare i dialoghi positivi post derby e il feeling ottimo col neo allenatore. La guida tecnica rossonera infatti rivede in Maignan una figura imprescindibile per il suo Milan. Il rinnovo di Maignan col Milan potrebbe anche spalancare le porte del rinnovo al suo connazionale, Theo Hernandez. Un altro che spesso finisce nei rumors di mercato, estivo o invernale che sia. Senza dubbio un’ottima notizia per tutto il popolo rossonero che potrà contare ancora a lungo per il portierone francese.