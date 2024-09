“Non fatemi parlare”: Milan, Salvini non risparmia le critiche ai rossoneri

A pochi giorni dal Derby della Madonnina, l’umore in casa Milan sembra essere tutt’altro che sereno. Così anche il ministro e tifoso rossonero Salvini: duro attacco alla squadra.

Il poker del Milan contro il Venezia in occasione della quarta giornata di campionato sembrava aver messo a tacere le voci di una crisi, rimediata a suon di pareggi e sconfitte. Ma la rimonta del Liverpool in Champions League, che è valsa la sconfitta all’esordio europeo, ha riportato preoccupazione su Milanello.

E come se non bastasse, la settimana di fuoco per il Diavolo non è ancora terminata. Domenica sera gli spalti dello stadio San Siro si illumineranno al cospetto delle due formazioni di Milano, con i nerazzurri di Simone Inzaghi che partono da favoriti. Ma Paulo Fonseca dovrà trovare le armi giuste per invertire la rotta in cui i rossoneri si sono imbattuti negli ultimi anni, quando a spuntarla è sempre stata la formazione del Biscione.

Ai margini della cerimonia di inaugurazione del 64° Salone Nautico di Genova, il ministro Matteo Salvini – da tifoso del Milan – ha commentato la stagione di cui i rossoneri si sono resi sino ad ora protagonisti. Ed ha poi ironizzato con il suo collega Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso nerazzurro.

Verso Inter-Milan: le dichiarazioni di Salvini

Resosi diverse volte protagonista del mondo sportivo, da accanito tifoso milanista, il ministro delle Infrastrutture Salvini ha risposto ad una domanda al margine dell’imminente Derby che terrà incollati allo schermo migliaia di tifosi, da Milano sino a tutti gli angoli dello Stivale.

Così il ministro ha risposto, secondo quanto riportato da Calciomercato.com:

“Non fatemi parlare di Milan perché sta andando bene tutto il resto e quindi lo dico dopo il derby di domenica sera. Il derby lo vedo con mio figlio e spero di non soffrire troppo. Spero di fermarmi al terzo gol. La Russa? Ha detto che sicuramente vincono, sono strafavoriti e quindi è un risultato già segnato e la partita si gioca pro forma.”

Si sa: quando c’è di mezzo la squadra del cuore, anche le cariche dello stato si abbandonano a pareri e battute. Però è vero che i nerazzurri partono avvantaggiati: lo dice la classifica, appunto. Ma lo dice anche lo storico, visto che in 239 scontri, l’Inter è riuscita a spuntarla ben 91 volte – contro le ‘sole’ 79 vittorie rossonere.

In un campionato da poco inaugurato, e ricco di numerosi cambi, tutto può succedere. E ogni pronostico è pronto ad essere ribaltato sul campo, dove le due squadre daranno vita ad una partita memorabile, come sono da sempre abituate.