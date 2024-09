Nuova avventura per Rade Krunic, è ufficiale: incontrerà il Milan!

Dopo l’addio al Milan lo scorso gennaio, Rade Krunic sta per iniziare una nuova avventura: trasferimento ufficiale

Quello fra Rade Krunic e il Milan è stato un rapporto controverso, altalenante. Arrivato quasi per caso dall’Empoli nell’estate del 2019, con professionalità e dedizione si è messo a disposizione della squadra fino a diventare un elemento chiave.

Fondamentale nell’anno dello Scudetto, si è poi reinventato mediano, fino a diventare titolare nonostante un mercato da 120 milioni e tanti nuovi acquisti.

Per Stefano Pioli era diventato quasi imprescindibile, tanto da ostacolare la sua possibile cessione. Con il passare dei mesi, però, la sua posizione è man mano cambiata: infortunio e poi, una volta recuperato, praticamente fuori rosa. Inevitabile quindi la cessione a gennaio al Fenerbahce.

Insomma, una strana storia. E adesso per lui ne è pronta un’altra. In questi minuti, infatti, il club turco ha annunciato ufficialmente la sua cessione.

Ed è curioso perché fra non molto si ritroverà contro proprio il Milan.

Krunic cambia squadra: tornerà a San Siro due volte

Krunic infatti è passato alla Stella Rossa, squadra serba che ha in rosa anche Radonjic, appena preso dal Torino. E sarà anche avversaria del Milan in Champions League.

Il bosniaco quindi ripartirà dalla Stella Rossa: un’esperienza molto importante per lui dopo mesi difficili al Fenerbahce, dove non è riuscito ad imporsi, tanto da ricevere anche lì tante critiche da parte dei tifosi.

Per lui ci sarà quindi il ritorno a San Siro, ma non solo una volta; la Stella Rossa, infatti, affronterà anche l’Inter in questo nuovissimo format della Champions League.

E, in entrambi i casi, a Milano.

Giocherà prima contro l’Inter il 1 ottobre, mentre la sfida contro il suo Milan arriverà l’11 dicembre, per l’ultima giornata della competizione prima della pausa (continuerà poi a gennaio con altri due incontri).

Due partite molto speciali per lui, che è rimasto inevitabilmente molto legato ai colori rossoneri per quanto accaduto nel corso della sua esperienza.

Lo Scudetto nel 2022, la semifinale di Champions raggiunta nel 2023.

Traguardi importanti che non si possono dimenticare. Purtroppo l’avventura coi rossoneri si è chiusa in malo modo e troppo spesso è diventato un bersaglio facile dei tifosi per le critiche.

Krunic in realtà è stato un giocatore importante che ha sempre mostrato grande attaccamento alla maglia e professionalità. Il classico dodicesimo uomo che diventa protagonista nei momenti chiave.

Dopo soli sei mesi al Fenerbahce, per lui iniziare una nuova avventura.