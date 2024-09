Nuovo Stadio Milan, svolta a sorpresa: spunta una data

La questione legata al nuovo stadio del Milan continua a tenere banco in casa rossonera: ci sono novità negli ultimi giorni.

Avere uno stadio di proprietà è sicuramente uno degli obiettivi di tutta la società del Milan: più introiti, più libertà, crescita del brand che diventerebbe senz’altro esponenziale.

Il nuovo stadio dei rossoneri potrebbe sorgere a San Donato, in una zona del tutto nuova pronta ad accogliere decine di migliaia di tifosi rossoneri. Un progetto su cui il Milan lavora da tempo e spera quantomeno di avviare i lavori il più presto possibile.

Milan, svolta sullo stadio

Secondo quanto riferisce Il Cittadino, il Milan avrebbe comunicato al Comune di San Donato che entro la metà di settembre darà il via alla posa della recinzione lungo il perimetro del comparto San Francesco dove il club rossonero vuole costruire il suo nuovo stadio (1.500 metri di recinzioni metalliche rigide che saranno installate su delle basi in cemento prefabbricato con cui verranno chiusi i varchi di accesso ).

L’obiettivo è mettere in in sicurezza l’area che è frequentata da anni da spacciatori e tossicodipendenti dove negli ultimi mesi si sono tenuti una serie di sopralluoghi da parte dei tecnici del Milan insieme alla polizia di Stato.

Prosegue nel frattempo l’iter dell’accordo di programma in base al quale sempre nel mese di settembre nella città dell’Eni è previsto anche il primo forum pubblico legato al percorso della Valutazione dell’impatto ambientale (Via), al quale sono state invitate una cinquantina di realtà tra enti e associazioni del territorio.

L’iter è proseguito anche nel mese di agosto in quanto presso il municipio è in fase di ultimazione il cosiddetto “documento di scooping”, che verte sull’impatto ambientale dell’opera, intorno al quale nelle prossime settimane dovrebbe essere avviato il confronto con le realtà individuate dall’ente per esprimersi sulla prospettiva dello stadio.

L’opzione restyling di San Siro, con qualche indiscrezione uscita negli ultimi mesi, sembrerebbe in stand-by. Era infatti stata divulgata la notizia secondo cui Inter e Milan stavano pensando all’acquisto dello storico stadio Giuseppe Meazza per sottoporlo a un restyling e rimodernamento per renderlo più in linea con gli impianti dell’ultimo decennio.

Con le ultime notizie su San Donato, per quanto non sia ancora niente di definitivo, sembra che il Milan sia pronto ad andare oltre il vecchio stadio di San Siro per proiettarsi in una nuova era di modernità di infrastrutture in una zona completamente nuova.