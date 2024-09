Rabiot, arriva la decisione sul suo futuro: niente da fare, la notizia sorprende tutti

Il centrocampista francese è attualmente svincolato ed è stato seguito da diversi club. La sua situazione però non è affatto cambiata.

Nella storica sconfitta al Parco dei Principi contro l’Italia la sua assenza non è passata inosservata. Adrien Rabiot era un titolare fisso della Nazionale francese, pupillo di Deschamps e assolutamente intoccabile per i Transalpini. Il giocatore è attualmente svincolato, non ha effettuato la preparazione e non sembra ancora intenzionato a tornare in campo.

O meglio lo farà solo alla giusta offerta. Diversi club europei ci hanno provato, l’ex Juve è finito nel mirino di big italiane ed europee e anche il Milan a un certo punto sembrava vicino al giocatore. Poi il mancato addio di Bennacer e le richieste altissime di Rabiot hanno frenato la dirigenza rossonera e intanto Rabiot va avanti a suon di rifiuti. Nessun club al momento ha colpito il giocatore fino a portarla al trasferimento.

Come riporta il giornalista Fabrizio Romano Adrien Rabiot non ha alcuna intenzione di andare in Turchia e per questo motivo avrebbe gentilmente declinato l’offerta del Galatasaray, assolutamente scatenato sul mercato. La formazione turca, dopo aver ingaggiato Victor Osimhen in prestito, puntava anche all’ex bianconero ma l’affare non è andata in porto, il giocatore non vuole andare in Turchia e a quanto pare non riguarda questioni economiche ma la volontà generale di Adrien.

Rabiot, dove giocherà il centrocampista?

Sfumato il Galatasaray e con il mercato italiano praticamente non più possibile, in tanti si chiedono dove andrà a giocare il calciatore, lo stesso Deschamps ha specificato di voler conoscere presto la decisione di Rabiot. Il giocatore e la sua storica madre agente hanno richieste esose e al momento nessun club europeo sembra intenzionato ad accontentarlo.

Si era parlato di un clamoroso ritorno al PSG o di qualche club di Premier League, ma al momento è tutto fermo e intanto il giocatore è solo attivo sui social e fa parlare di sè solo in questo modo. Occhio sempre all’ipotesi Arabia con l’Al Nassr che farebbe di tutto per accontentarlo e Cristiano Ronaldo lo rivorrebbe in squadra. Difficile che il francese accetti ora la soluzione saudita, ma al momento tutto tace.

No alla Turchia, Rabiot resta svincolato e in attesa di una squadra che decida di acquistarlo definitivamente. La Juve ci aveva provato a riconfermarlo a inizio mercato, il Milan ha provato possibili approcci ma alla fine nulla di fatto. Il mistero s’infittisce.