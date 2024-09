“Riporterei Calhanoglu al Milan”: l’ex capitano rossonero fa infuriare i tifosi

Le parole di un vecchio capitano dei rossoneri pubblicate sul profilo Instagram della Radio della Lega Calcio sul centrocampista turco.

Il Milan sta affrontando un inizio di stagione al di sotto della aspettative. Già cinque punti di distacco da Inter e Juventus, che insieme a Torino e Udinese occupano la vetta della classifica. Dopo la sosta ci sarà bisogno di un atteggiamento diverso da parte della squadra, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Mister Fonseca e i suoi uomini dovranno dimostrare di essere all’altezza di un club importante come lo è il Milan. Sabato a San Siro ci sarà il Venezia e i tifosi presenti allo stadio esigono la conquista dei tre punti.

Contro i lagunari torneranno titolari Theo e Leao dopo l’esclusione della trasferta di Roma. In attacco ci sarà Abraham dal primo minuto, con Morata che va verso la panchina visto il rientro dall’infortunio. Novità anche sulla fascia destra, con Pulisic insidiato da Chukwueze e con Calabria che dovrebbe spuntarla su Emerson Royal. Sulla mediana ci sarà spazio per il neo-acquisto Fofana visto anche l’infortunio di Bennacer rimediato con la sua nazionale. Continuando a parlare di centrocampo, fanno discutere le parole di un ex giocatore del Milan su Hakan Calhanoglu.

Ambrosini su chi riporterebbe al Milan: “Calhanoglu per quello che è diventato”

Fanno discutere le parole di Massimo Ambrosini pubblicate sul profilo Instagram di Radio Serie A. L’ex capitano rossonero ha riposto a una domanda su chi riporterebbe al Diavolo tra Donnarumma, Kessie, Tonali e Calhanolgu. Quattro ex importanti degli ultimi anni, su cui Ambrosini ha detto:

“Per il cuore dico Tonali. Per quello che è diventato invece Calhanoglu”.

Parole che non sono state gradite da buona parte del tifo milanista, visti anche i cattivi rapporti che scorrono tra il giocatore turco e i supporters rossoneri. Ricordiamo che l’attuale centrocampista dell’Inter è approdato in nerazzurro nel 2021 a parametro zero, dopo il mancato rinnovo con il Milan.

Ora Calhanoglu è diventato un idolo dei tifosi interisti e un punto fermo della squadra di Inzaghi. All’Inter si è scoperto essere uno dei migliori centrocampisti in circolazione, tanto da entrare tra i trenta candidati al Pallone d’Oro. Il classe 1994 ha totalizzato ben 172 partite con la maglia del Milan, segnando 32 gol e fornendo 48 assist in tutte le competizioni.

Il giocatore turco è arrivato in Italia nel 2017 per circa 23 milioni di euro dal Bayer Leverkusen e ora, a sette anni di distanza il suo valore è di 45 milioni. Le parole di Ambrosini non andranno a genio a molti appassionati rossoneri, ma Calhanoglu ha dimostrato effettivamente di essere un grande centrocampista.