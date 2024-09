Sarri al Milan, annuncio in diretta e colpo di scena: Fonseca ora trema

Avanza con prepotenza la candidatura del tecnico italiano sulla panchina rossonera, Fonseca sempre più in bilico.

Pessimo momento per il Milan, reduce da una pesante sconfitta nell’esordio in Champions League. La formazione rossonera si è arresa al Liverpool, abile a imporsi dopo la rete del vantaggio meneghino. Nessuna reazione da parte dell’undici schierato da Fonseca, che non ha impensierito l’estremo difensore dei Reds come ci si aspettava. A farne le spese del deludente inizio di stagione potrebbe essere proprio il tecnico portoghese, inevitabilmente messo in discussione. In seguito alla debacle di ieri sono rimbalzati i primi nomi accostati alla panchina milanista, ma la dirigenza deciderà nelle prossime ore.

Giorni delicatissimi per l’ex allenatore della Roma. Tra i possibili sostituti è spuntato Maurizio Sarri, svincolato in seguito all’esonero dalla Lazio. Il toscano è alla ricerca di nuove esperienze e Milano potrebbe essere la sua prossima destinazione. A rinforzare in maniera importante la candidatura del tecnico è l’annuncio arrivato quest’oggi, trema Fonseca. I tifosi esigono immediatamente un cambio di rotta, partendo dall’attesissimo derby di domenica con i cugini nerazzurri. Gara in cui Sarri potrebbe bagnare il proprio esordio nel palcoscenico di San Siro, si attendono decisioni ufficiali.

Milan, De Maggio annuncia: “Fonseca esonerato in favore di Sarri”

Maurizio Sarri potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan. Il tecnico toscano ruota sempre di più in orbita rossonera, complice i pessimi risultati che fanno tremare la panchina di Fonseca. Il portoghese potrebbe essere esonerato nella giornata odierna, a riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato quest’oggi dall’emittente radiofonica partenopea:

“Oggi potrebbe essere il giorno di qualcosa di clamoroso. Mi arrivano notizie che il Milan starebbe pensando di esonerare oggi Fonseca perché vorrebbe chiamare da subito Sarri. Da monitorare quello che accade a Milano in seguito a un vertice tenutosi tra i dirigenti rossoneri”.

Una vera e propria bomba che potrebbe trovare conferme nelle imminenti ore. Non è casuale che alcuni membri della dirigenza milanista abbiano ieri lasciato San Siro molto tempo dopo Fonseca, concedendosi una riunione. Da attendere la decisione del club di Via Aldo Rossi che non ha tempo da perdere, domenica sera c’è la sfida all’Inter.

La rivalità e i punti pesano come un macigno, facile immaginare che in caso di altro risultato negativo si possa procedere con l’esonero del portoghese. Attenzione, perché lo scenario potrebbe cambiare da un momento all’altro con Sarri che osserva dall’esterno.