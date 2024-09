“Sono stato vicino al Milan”: la rivelazione dell’attaccante spiazza i tifosi rossoneri

In un’intervista l’attaccante ha spiazzato i tifosi del Milan. Il calciatore ha rivelato di essere stato molto vicino ai rossoneri.

Tutti sul banco degli imputati in casa Milan. Squadra, allenatore, dirigenza sono sotto attacco da parte della critica e dei tifosi, che sul finale della gara contro il Liverpool hanno intonato cori il cui messaggio non è difficile da decifrare. Contro l’Inter è l’ultima chiamata per Leao e compagni, che devono mostrare orgoglio e attaccamento alla maglia per salvare la faccia.

Il portoghese, malgrado le fatiche di Champions League, non solo fisiche ma anche mentali, manderà in campo il migliore undici per cercare di contrastare una squadra che, dopo l’ottimo pari contro il Manchester City, ha dimostrato di essere all’altezza delle grandissime d’Europa. L’allenatore rossonero riavrà Mike Maignan. Per il resto la formazione non dovrebbe distaccarsi troppo da quella vista contro il Liverpool, con tuttavia alcuni dubbi sull’attaccante.

È in corso un ballottaggio tra i nuovi arrivati, Tammy Abraham e Alvaro Morata. Nonostante l’inizio tutt’altro spettacolare, i due centravanti sono tra i pochi ad aver messo in mostra talento e disponibilità. Nel frattempo, un altro attaccante, Angel Correa, ha ammesso di essere stato molto vicino al Diavolo.

Milan, Correa rivela: “Volevo andare al Milan, poi è saltato tutto”

In un’intervista concessa a “Relevo”, l’attaccante dell’Atletico Madrid ha rivelato quanto segue:

“L’ultimo giorno, tutto stava per andare in porto e Miguel Ángel (amministratore delegato dei Colchoneros, ndr) mi chiamò. Non voleva che partissi, mi chiese di non andare e di fargli il favore di restare. Così sono rimasto. Per fortuna quell’anno abbiamo vinto il campionato. In quel momento avevo bisogno di cambiare. Si presentò l’opportunità del Milan che è anche un grande club, e io volevo andare, provare con la mia famiglia, giocare. Ma alla fine non se ne fece nulla.”

Oltre alla possibilità di trasferirsi in Italia, l’argentino ha inoltre ammesso l’interesse di qualche club dell’Arabia Saudita. Nelle intenzioni di Correa c’era quella di lasciare i Colchoneros, in cui non trovava più spazio. Sia nell’estate 2019 sia in quella successiva, la dirigenza rossonera aveva provato a portare a Milano Angel per cifre particolarmente onerose.

Ma, anche quando il trasferimento appariva come fatto, l’attaccante numero 10 dell’Atleti è stato convinto dai dirigenti e da Simeone a non lasciare Madrid. Una scelta poi ripagata, poiché nella primavera del 2021 i Colchoneros avrebbero vinto il campionato.