Sorriso a metà per Fonseca: importanti novità in vista di Milan-Venezia

Il club rossonero è tornato a lavorare in vista della sfida di campionato, già quasi decisiva, a San Siro contro il neo promosso Venezia.

Gli impegni per le Nazionali sono praticamente quasi finiti e tutte le big stanno ora lavorando in vista dei prossimi impegni. Sarà un periodo particolarmente importante per il Milan di Paulo Fonseca, squadra già al bivio della stagione dopo soli pochi turni di campionato. Il club rossonero non può più sbagliare e il tecnico portoghese lo sa bene.

Fonseca era arrivato al Milan tra qualche perplessità con i tifosi che speravano in nomi più altisonanti per sostituire il partente Pioli, non è andata cosi e il precampionato aveva ridato ottimismo con qualche prestigioso risultato. Con il calcio vero i tifosi e la squadra è ricaduta con i piedi per terra, due punti in tre partite e già un’importante distanza dalle prime della classe. La prossima settimana sarà decisiva per il futuro della stagione rossonera e persino Fonseca rischia.

Risultati negativi contro il Liverpool a San Siro in Champions e soprattutto nel derby scatenerebbero la rabbia dei tifosi e la società potrebbe arrivare a soluzioni drastiche. La squadra è al lavoro e intanto arrivano importanti aggiornamenti: la notizia più importante è che Alvaro Morata sta lavorando con in gruppo e sarà completamente a disposizione per i prossimi impegni di campionato e Champions League.

Milan-Venezia, le ultime di formazione per Fonseca

A meno di colpi di scena Fonseca dovrebbe comunque partire con Abraham titolare, al momento favorito su Morata che scalpita e che comunque potrebbe giocare almeno una mezzoretta di gioco. Possibile ballottaggio sulla fascia con Pulisic al momento favorito su Chukwueze e Fonseca che dovrebbe comunque rimandare invece il ritorno in campo di Malick Thiaw, che anche oggi non si è allenato con il gruppo e ha svolto solo lavoro personalizzato.

Per questo motivo difficilmente il giocatore sarà a disposizione per la quarta giornata e l’obiettivo è magari essere pronto per la sfida di Champions contro il Liverpool. Le prime partite del Milan hanno evidenziato grosse lacune difensive, 6 gol subiti nelle prime tre giornate di campionato e qualcosa che ancora non funziona.

Al rientro dalla sosta ci saranno subito gare importanti ed è fondamentale ottenere la prima vittoria stagionale, proprio nella sfida di San Siro contro il Venezia. Una buona e una brutta notizia in vista del club neo promosso, torna Morata mentre è rinviato il rientro di Thiaw.