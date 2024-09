Svolta Theo Hernandez, cambia tutto in casa Milan: Fonseca può sorridere

Il calciatore francese Theo Hernandez ha disputato una grande prova nell’ultimo match di campionato contro il Lecce a San Siro.

Nell’ultimo match di campionato il Milan ha avuto la meglio abbastanza nettamente del Lecce, chiudendo la sesta giornata di serie A con un secco 3 a 0 sul club pugliese. Bella sfida e match chiuso in pochi minuti, tutti grazie alle reti verso la fine del primo tempo. E Fonseca può esultare anche per il cleen-sheet, risultato che non capita spesso tra i colori rossoneri.

Tra i migliori in campo nella sfida contro il Lecce c’è stato sicuramente anche il francese Theo Hernandez, autore di gol e soprattutto una grande prestazione. Il calciatore sembra essere rinato dopo un inizio stagione difficile e soprattutto sembra beneficiare del cambio modulo con il Milan passato ad una sorta di 4-2-4 (che diventa 4-4-2 in certi momenti). Intanto Milan e Theo Hernandez continuano a discutere riguardo la questione rinnovo e si sta provando a trovare un punto di incontro.

Come riporta il Corriere dello Sport le parole del calciatore rossonero al termine di Milan-Lecce sono piuttosto chiare e sono un messaggio per chiamare la società al rinnovo: “Sono molto felice quà, la gente mi vuole bene ed anche la squadra e questa è la cosa più importante”. Parole d’amore che sicuramente fanno piacere a Fonseca ed ai tifosi in vista del resto della stagione che si preannuncia caldissimo, a partire dal match di domani contro il Bayer Leverkusen.

Milan-Theo, le ultime sul rinnovo

Theo Hernandez vuole restare al Milan e la cosa è reciproca ma occorre trovare una quadra per quel che riguarda il rinnovo e le cifre. Al momento la priorità è il rinnovo di Maignan e poi si passerà a Theo ma occorre rivedere l’ingaggio verso l’alto. Attraverso il suo entourage il giocatore ha fatto sapere di gradire uno stipendio di circa 7-8 milioni di euro a stagione e quindi un importante adeguamento contrattuale.

Cifre che sicuramente non sono nelle idee del budget rossonero e quindi occorrerà trovare un punto di incontro tra le parti. Le parole post Lecce di Theo tranquillizzano e non poco l’ambiente Milan, il giocatore ama i colori rossoneri e la stagione proseguirà con un problema in meno. Ora la squadra e i tifosi vogliono pensare solo al campo, per le questioni contrattuali c’è tempo e Theo sogna di restare con il club in cui è esploso definitivamente.