Theo Hernandez gelato, polemiche nel post Francia-Italia: la sentenza è durissima

Il terzino del Milan Theo Hernandez vive un momento tutt’altro che semplice. Periodo no e il calciatore rossonero è finito nel mirino della critica.

Quando parliamo di Theo Hernandez trattiamo di uno dei migliori terzini sinistri al mondo, per alcuni il terzino del Milan è il miglior interprete del suo ruolo e per questo i tifosi – sia del Milan che della Francia – pretendono sempre molto dal talentuoso calciatore. Le ultime prestazioni non sono quindi state gradite.

Il terzino è stato tra i protagonisti in negativo della sfida al Parco dei Principi tra Francia e Italia, la Nazionale transalpina era inizialmente passata in vantaggio ma poi è crollata subendo un clamoroso 3 a 1 contro l’Italia. Nessuno se lo aspettava, soprattutto visto le recenti prestazioni della Nazionale di Spalletti e la Francia non perdeva in casa contro l’Italia da diversi decenni.

Diversi francesi hanno deluso, Mbappe ad esempio non ha convinto e non è stato l’unico visto che nel mirino è finito anche Theo Hernandez. Una prestazione scialba, il giocatore ha spinto ma con imprecisione e ha commesso diversi errori anche in fase difensiva, come in occasione del terzo gol. I milanisti Maignan, Theo e Fofana hanno nettamente perso il ‘primo derby’ stavolta in chiave nazionale contro gli interisti Bastoni, Dimarco e Frattesi, protagonisti nella vittoria. E su Theo sono piovute tante critiche.

Theo Hernandez, voti durissimi dalla stampa francese

L’edizione odierna dell’Equipè ha duramente criticato il calciatore francese ed ha sentenziato: “Theo ha toccato molto il pallone, ma senza fare molto. E grande fatica anche nella fase difensiva, con errori piuttosto gravi anche in occasione della traversa e su almeno uno dei tre gol”. Insomma un periodo nero per il calciatore francese e un momento piuttosto complicato per lui, il Milan e la Francia, tutti nel mirino della critica.

Se il club rossonero ha cominciato la stagione malissimo non si può dire tanto meglio per la Nazionale con i tifosi e la federazione che non hanno gradito il ko, soprattutto dopo la sconfitta all’Europeo. E anche Theo è finito sul banco degli imputati. Il giocatore è stato criticato dopo il caso ‘Cooling Break’ al termine di Lazio-Milan, ma – nonostante la questione sia stata chiarita – restano i problemi per lui.

Il quotidiano sottolinea una condizione fisica non all’altezza di un campione come Theo e il quotidiano assegna un 2 al giocatore (per i media francesi equivale a un 4 circa), stesso voto di Fofana mentre va abbastanza meglio a Maignan, incolpevole sui gol e sulla prestazione complicata del reparto difensivo.