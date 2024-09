Theo Hernandez meglio di Mbappe, sorpresa su FC25: il dato lascia a bocca aperta

Il terzino francese Theo Hernandez è stato uno dei grandi protagonisti della sfida di campionato contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Zero nervosismo, grande applicazione su entrambe le fasi e una prestazione da vero leader. Questa possiamo dire è stata la gara di Theo Hernandez nel derby di domenica sera, una sfida che la stella francese ha sempre sentito in modo particolare e che spesso – suo malgrado – ha steccato.

Stavolta non è andata affatto cosi, il Milan ha vinto il derby e il giocatore – che ha spinto meno del solito – ha giocato comunque bene e non ha sofferto le avanzate prima di Dumfries – acerrimo nemico nel derby – e poi di Dimarco. Un’ottima prova, il giocatore non è caduto in nessuna polemica e ha dato enorme prova, ancora una volta Theo ha dimostrato di essere un gran giocatore.

Quando parliamo di terzini sinistri il giocatore francese è uno dei migliori al mondo, per alcuni il migliore. Colonna portante della Nazionale e non solo, un giocatore di livello mondiale e ora anche un dato lo celebra. In questi giorni è uscito il videogioco FC25, videogioco che mostra i migliori calciatori in circolazione e a sorpresa Theo Hernandez è il migliore calciatore del gioco.

Theo Hernandez e il sorprendente dato: i numeri per la stella Milan

Sommando tutti i punti del videogioco di EA Sports Theo Hernandez e Jude Bellingham sono i giocatori con il maggior numero di punti qualità, ben 2346 punti. Theo Hernandez meglio di giocatori come Mbappè ed Haaland e anche come leggende – in calo nel gioco – come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Numeri importanti per Theo che ha 95 in accelerazione e velocità, resistenza a quota 92 e forza 88. Numeri importanti sia a livello offensivo che a livello difensivo e Theo è destinato a essere un vero totem per il gioco, chi vorrà farsi la squadra dovrà puntare sicuramente sono di lui. Il giocatore ha vinto anche il confronto con il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, in crescita nel gioco ma che perde in punti come contrasti e in generale a livello difensivo.

Insomma FC25 esalta Theo e sottolinea che parliamo di uno dei giocatori più importanti in circolazione, un gioiello che in casa Milan si coccolano e che puntano a mantenere il più tempo possibile in maglia rossonera.