Theo-Leao, niente multa ma futuro in bilico: preoccupano due scenari

I rossoneri non stanno passando un momento idilliaco e il tutto è comportato anche da una forte tensione che pare esserci tra calciatori e staff tecnico.

In casa Milan si respira un clima di incertezza. La squadra rossonera ha iniziato la stagione con prestazioni altalenanti, con giocatori chiave che, pur dimostrando qualità in campo, lasciano dei dubbi per quanto riguarda il loro futuro. Due dei protagonisti più importanti, Theo Hernandez e Rafael Leao, sono al centro dell’attenzione non solo per le loro giocate, ma anche per situazioni contrattuali e comportamentali che potrebbero influire in maniera significativa sul futuro del club.

La dirigenza del Milan, guidata da Giorgio Furlani , è consapevole dell’importanza di mantenere un gruppo coeso e motivato, specialmente in un momento in cui il club cerca di consolidarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo. Tuttavia, la gestione di talenti di prim’ordine come Hernandez e Leao non è priva di insidie continua.

Recentemente, alcuni episodi hanno sollevato ulteriori dubbi sulla permanenza di questi giocatori a Milano. In particolare, nell’ultima partita contro la Lazio, Theo Hernandez e Rafael Leao non hanno partecipato al “cooling break”, una pausa tecnica che serve per far riposare i giocatori e ricevere indicazioni dagli allenatori. Questo gesto ha destato preoccupazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, poiché potrebbe essere sintomatico di un disagio più profondo all’interno del gruppo.

I provvedimenti del Milan su Theo e Leao: il futuro preoccupa

Il futuro di entrambi i giocatori è ancora incerto. Stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, Theo Hernandez, legato al Milan da un contratto fino al 2026, è nel mirino di diversi top club europei, tra cui il Bayern Monaco. Il francese ha dimostrato più volte il suo attaccamento ai colori rossoneri, ma il corteggiamento insistente di squadre di prim’ordine potrebbe far vacillare le sue certezze. Rafael Leao, dal canto suo, ha una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, una cifra che, sebbene alta, non è impossibile per alcuni club come il Real Madrid, da tempo interessato al talento portoghese.

Mentre il resto della squadra si è riunito intorno all’allenatore Paulo Fonseca per ricevere indicazioni tattiche, i due giocatori sono rimasti in disparte, un comportamento che non è passato inosservato. Nonostante questo episodio, il club ha deciso di non multarli, un segnale che indica una gestione interna che cerca di evitare conflitti aperti. Tuttavia, resta il dubbio che questo gesto possa essere interpretato come una mancanza di coinvolgimento o un segnale di insoddisfazione.