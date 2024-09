Ultime Milan, Pioli ha una nuova squadra: l’aggiornamento

L’ex tecnico rossonero è vicino all’accordo con un nuovo club, ecco cosa manca per la chiusura della trattativa.

Il Milan continua a lavorare duramente in questa sosta per le nazionali, con l’obiettivo di cambiare marcia rispetto ad un inizio quasi disastroso. I rossoneri sono fermi a due punti dopo tre giornate e la vetta della classifica dista già 5 punti. Sabato sera arriverà il Venezia a San Siro e la squadra di Fonseca avrà un solo risultato a disposizione: la vittoria. Trovare i primi tre punti stagionali sarà fondamentale per affrontare le prossime, difficilissime, sfide del club rossonero. Tra una settimana ci sarà l’esordio in Champions League contro il Liverpool, poi si accenderanno le luci sul derby della Madonnina.

Il Milan ha cambiato diversi giocatori in rosa, anche se i più importanti continuano ad allenarsi a Milanello. La dirigenza rossonera, poi, ha cambiato anche guida tecnica e i tifosi non sono ancora pienamente convinti della scelta fatta. Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde, considerati i risultati ottenuti nelle prime sfide di campionato. Su Fonseca aleggiano già i fantasmi di un possibile sostituto, ma anche del suo predecessore: Stefano Pioli. L’ex tecnico della Lazio non ha ancora trovato squadra, ma sembra molto vicino all’accordo con un club arabo.

Pioli lascia l’Italia: l’Al-Nassr fa sul serio

Per la prima volta nella sua carriera, Stefano Pioli potrebbe allenare un club estero. Dagli esordi sulla panchina della primavera del Bologna nel 2001, fino ai cinque anni vissuti al Milan, il tecnico di Parma ha sempre allenato squadre italiane. L’interesse del club di Cristiano Ronaldo, tuttavia, sembra essere molto concreto e Pioli ci starebbe pensando.

A riportare la notizia è stata la redazione di Tuttosport, secondo cui Pioli sarebbe pronto a trasferissi in Arabia a determinate condizioni. Lo stipendio sarebbe ovviamente faraonico, ma l’ex tecnico del Milan vorrebbe alcune garanzie amministrative e per la sua famiglia. La stessa richiesta era stata avanzata all’Al-Ittihad, altra squadra del campionato saudita che poi ha deciso di puntare su Laurent Blanc.

Dalla sede di Via Aldo Rossi osservano con molta attenzione la situazione legata a Stefano Pioli per motivi prettamente economici. Se dovesse andare in porto il matrimonio tra l’allenatore italiano e il club arabo, allora il Milan risparmierebbe una cifra importante. Pioli, infatti, percepiva uno stipendio vicino a 4 milioni netti a stagione. Se il tecnico dovesse trovare squadra, allora la società rossonera non sarebbe più tenuta a dare quei soldi a Pioli.