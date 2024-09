Ultim’ora Milan, è UFFICIALE: c’è l’annuncio sull’allenatore

Ultim’ora in casa Milan. È ufficiale l’annuncio sull’allenatore che dice addio ai rossoneri.

Un successo, due pareggi e due sconfitte. È questo il bottino fino ad ora del Milan 2024/2025. Risultati che in pochi si aspettavano, visto anche l’ottimo pre campionato disputato dai rossoneri negli Stati Uniti. E il futuro si prospetta tutt’altro che roseo, specialmente se le performance dovessero mantenersi su questo livello.

Tutto dipenderà dal derby, che per il Diavolo arriva nel peggiore dei momenti anche se, si sa, la stracittadina è sempre e da sempre un discorso a sè. Qualora però Inter-Milan non dovesse terminare come si augura il popolo rossonero, la panchina di Paulo Fonseca sarebbe a forte rischio.

Sempre a proposito di allenatori, è ufficiale l’arrivo dell’ex rossonero Stefano Pioli all’Al-Nassr. Il tecnico è stato annunciato dal club con un video su X.

Milan, ufficiale Pioli all’Al-Nassr: i dettagli

La società saudita ha comunicato l’approdo in Medio Oriente dell’ex allenatore del Milan sulle note del celeberrimo coro “Pioli is on fire“. Il timoniere, che prenderà il posto dell’esonerato Luis Castro, aveva risolto ieri il contratto in scadenza nel 2025, che permette alla dirigenza di via Aldo Rossi di risparmiare dieci milioni di euro lordi.

In mattinata Pioli era volato a Riyadh, dove ha poi firmato fino al 2027 per un ingaggio da sette milioni netti a stagione. All’Al-Nassr il tecnico troverà campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Brozovic e Manè, giocatori con cui intraprenderà un nuovo capitolo della sua carriera da allenatore.