Ultim’ora Milan, infortuni Maignan e Calabria: l’aggiornamento sulle condizioni

Arrivato il bollettino medico di Maignan e Calabria, dopo l’aggiornamento sulle loro condizioni i tifosi incrociano le dita.

Il Milan è alle prese con un momento molto complicato: le sconfitte aumentano e le vittorie stentano a venire, con i tifosi rossoneri che nella giornata di ieri hanno cominciato una vera e propria contestazione con la squadra.

Paulo Fonseca arriva in un momento molto delicato: il derby è la sua ultima spiaggia, con la dirigenza che comincia a guardarsi intorno per cercare una soluzione migliore rispetto a quella attuale. Oltre il risultato duro da digerire nella sfida di ieri contro in Liverpool, il Milan ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di due giocatori importanti.

Mike Maignan e Davide Calabria hanno gelato il sangue dei tifosi rossoneri anche in vista del derby e in questi minuti è arrivato il bollettino medico sulle loro condizioni fisiche.

Buone notizie per il Derby: Calabria già in campo, dubbio Maignan

Arrivano notizie, finalmente positive, per Paulo Fonseca e i tifosi del Milan: Mike Maignan non ha evidenziato alcuna lesione, mentre nulla di preoccupante per Calabria. Il portiere resta comunque in dubbio, mentre il capitano rossonero è già in campo ad allenarsi in vista del grande match di domenica.

In caso di un possibile forfait di Maignan, pronto a fare il suo debutto il giovanissimo Torriani dopo che è subentrato proprio al francese nella partita di ieri.

Ora il Milan ha bisogno di svuotare la testa e concentrarsi sul Derby, importante per risollevare un morale a pezzi e dopo essersi messo tutta la piazza rossonera contro.