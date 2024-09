Ultim’ora Milan, la novità di mercato spiazza la dirigenza: accordo in chiusura

Nelle ultime ore un’indiscrezione di mercato sta tenendo i rossoneri con il fiato sospeso: l’accordo è vicino alla chiusura.

Dopo un avvio di stagione piuttosto tormentato, il Milan di Paulo Fonseca sembra aver ritrovato un pò di serenità e solidità: dopo aver ritrovato la vittoria nel derby della Madonnina, contro i cugini nerazzurri, la squadra rossonera ha ottenuto i tre punti anche contro il Lecce, grazie ai gol di Morata, Theo Hernandez e Pulisic. Una vittoria che ha portato i rossoneri a quota 11 punti in classifica, attualmente solo dietro alla Juventus, a quota 12.

Dopo un periodo di assestamento, il Milan sembra aver acquisito un’identità, grazie anche ai nuovi acquisti che cominciano ad integrarsi nel migliore dei modi nella squadra allenata da Fonseca. Nelle prime giornate, infatti, al Milan sono mancati soprattutto i nuovi acquisti, ma anche alcuni big della rosa, come Leao e Theo. La vittoria nel derby ha dato al Milan anche sicurezza in sé e ora la prova di Champions League contro il Bayer Leverkusen può solo confermare questa crescita, in vista dell’ultimo match contro la Fiorentina prima della pausa per le nazionali.

Mercato Milan, l’ultima ora spiazza tutti: le ultime

Mentre la squadra di Paulo Fonseca è concentrata sul campo, la dirigenza rossonera continua i propri lavori sul tema mercato. In via Aldo Rossi, infatti, si programmano i futuri obiettivi della sessione invernale ed estiva, in attesa di capire anche eventuali cessioni. Nel frattempo, però, c’è un’ultima ora che spiazza tutti: non solo la dirigenza del Milan, ma tutti i club di Serie A e dei massimi campionati europei.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Times, dalla prossima estate può esserci un’importante novità in ottica calciomercato: a partire dalla stagione 2025/2026, infatti, la sessione estiva di mercato può chiudersi il 15 di agosto.

I maggiori campionati europei stanno negoziando per raggiungere questo accordo: Premier League e Liga sembrano aver già raggiunto l’accordo, mentre Serie A, Ligue 1 e Bundesliga sono pronte ad aprire a questa decisione. Sono esclusi attualmente i campionati del Qatar e dell’Arabia Saudita.

Una novità che attualmente spiazza un pò tutti gli addetti ai lavori, ma che in realtà può essere una mossa azzeccata: infatti, in queste ultime stagioni, il mercato si chiudeva a campionati già iniziati e con i club già focalizzati sull’inizio di stagione. La chiusura del mercato al 15 di agosto diminuirebbe il periodo per mettere a segno i colpi, ma potrebbe essere decisiva per i club.