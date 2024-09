Ultim’ora Milan, terremoto in Curva Sud: ci sono degli arresti

Un vero e proprio terremoto in arrivo per la Curva Sud del Milan dove all’interno dell’indagine ci sono degli arresti, di seguito la notizia

Dopo una partenza complicata, il Milan sembra aver trovato la giusta strada. Sono tre, infatti, le vittorie consecutive andate in scena nelle ultime partite di campionato. Un ottimo modo per prepara la prossima partita dove Paulo Fonseca ha l’obiettivo di portare a casa i tre punti della vittoria. Infatti, in programma, i rossoneri hanno la seconda giornata di Champions League, fuori casa, contro il Leverkusen domani, martedì 1° ottobre, alle ore 21.00.

Mentre la squadra si allena concentrata per far bene in campo, fuori dal rettangolo verde, è iniziato un vero e proprio terremoto che vede coinvolta la Curva Sud dove all’interno delle indagini ci sono degli arresti.

Milan, affari sporchi in curva e arresti

Nelle prime ore di questa mattina gli agenti del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della Squadra Mobile e della S.I.SCO di Milano stanno eseguendo decine di misure cautelari e perquisizioni nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati. Gli indagati sono quasi tutti riconducibili alle tifoserie delle due squadre milanesi e i reati connessi al giro d’affari legato al calcio. Di seguito riportato tutto quello che bisogna sapere secondo quanto scritto da skytg24.

I militari del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata (Scico) e del Nucleo Polizia Economico Finanziario della Guardia di Finanza di Milano – Gico hanno preso ulteriori misure e gli indagati sono quasi tutti riconducibili alle tifoserie ultras delle due principali squadre milanesi e i reati connessi al giro d’affari legato al contesto calcistico.

Si tratta di figure di spicco delle curve di Inter e Milan. L’indagine dei pm Paolo Storari e Sara Ombra, coordinati dal procuratore Marcello Viola e dall’aggiunta Alessandra Dolci, condotta dalla Squadra mobile di Milano ipotizza i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di lesioni, percosse, resistenza a pubblico ufficiale, rissa, estorsione e intestazione fittizia.

I nomi arrestati

Tra gli ultras coinvolti nel maxi blitz della Polizia e della Guardia di Finanza, ci sono uno dei capi ultrà interisti, Marco Ferdico, molto legato ad Antonio Bellocco, lo ‘ndranghetista ucciso il 4 settembre da Andrea Beretta, anche lui al vertice della curva nerazzurra e in carcere per omicidio. E poi Luca Lucci, capo degli ultras milanisti, già condannato per droga e noto perché si fece fotografare nel 2018 con l’allora vicepremier Matteo Salvini alla festa per i 50 anni della Curva Sud. In più anche Christian Rosiello, bodyguard del cantante Fedez. Sono in totale 19 le misure cautelari, 16 in carcere e 3 agli arresti domiciliari.

Maggiori dettagli saranno resi noti nella conferenza stampa presso gli uffici della Procura della Repubblica di Milano alle ore 11.30 con la presenza del Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo, del Procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola, del Questore di Milano Bruno Megale, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano Gen. B. Andrea Fiducia, del Direttore del Servizio Centrale Operativo Vincenzo Nicolì, del Comandante del Servizio Centrale Investigazioni C.O. Gen. D. Antonio Quintavalle e di investigatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.