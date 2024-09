Verso Milan-Liverpool, Fonseca si gioca il jolly: clamorosa idea per martedì

In vista del big match di Champions League tra Milan e Liverpool, Paulo Fonseca è pronto a stupire tutti. Possibile mossa a sorpresa.

La reazione che tutti si aspettavano dal Milan è arrivata. Ottima prova dei Rossoneri che si sbarazzano senza troppe difficoltà del Venezia di Eusebio Di Francesco e sono adesso pronti a catapultarsi in una settimana che prevede spettacolo. Il prossimo martedì ci sarà il debutto europeo in Champions League contro il Liverpool in una gara che non evoca sempre ricordi agrodolci nelle menti del popolo rossonero.

La sfida con i Reds, che anticiperà il derby contro l’Inter in programma la prossima domenica, sarà ovviamente un esame quasi proibitivo per il Diavolo. L’armata di Arne Slot, battuta clamorosamente ad Anfield dal Nottingham Forrest, è una delle candidate alla vittoria finale e per fare risultato sarà necessaria una prova di assoluto livello da parte di Leao e compagni.

A San Siro Paulo Fonseca manderà ovviamente in campo il miglior undici, ma sono comunque previste delle possibili sorprese. Uno dei principali ballottaggi sarà quello in attacco con Alvaro Morata che scalpita per una maglia da titolare. L’idea di Fonseca, però, potrebbe essere ben diversa.

Fonseca punta tutto su Abraham: possibile conferma contro il Liverpool

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le possibilità di vedere Tammy Abraham titolare in Champions League sono sempre più alte. Il tecnico portoghese sarebbe, infatti, rimasto soddisfatto dalla prestazione del centravanti inglese contro il Venezia. Possibile, dunque, che l’ex Roma figuri nell’undici titolare che proverà l’impresa contro il Liverpool.

Al contrario potrebbe, invece, partire dalla panchina Morata che potrebbe essere l’asso nella manica di Fonseca in ottica secondo tempo. È chiaro inoltre che con l’eventuale panchina di martedì, sarebbe quasi certa la titolarità dello spagnolo nel derby contro l’Inter. Negli scorsi giorni l’ex Atletico Madrid ha già ribadito la sua intenzione di decidere la stracittadina e potrebbe essercene l’occasione.

Quella che sta per iniziare sarà la prima settimana di fuoco di una lunga stagione dove sarà fondamentale utilizzare al meglio la rosa. L’obiettivo è ovviamente quello di provare a fare punti in entrambe le gare e per farlo sarà necessario far giocare tutti per gestire al meglio le energie. I prossimi due big match saranno forse decisivi per il futuro di Fonseca: lo sa bene il tecnico rossonero e lo sanno bene anche i tifosi.