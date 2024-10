Addio Leao, squadra a sorpresa: contatti in corso

Spuntano contatti per la cessione di Rafa Leao, il Milan potrebbe davvero dover rinunciare all’asso portoghese: gli scenari per le prossime sessioni di mercato

In un inizio di stagione davvero deludente, gli esami per il Milan non finiscono mai. E dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, il calendario offre subito l’occasione di riscatto, però da non fallire assolutamente, per non complicare ulteriormente il cammino. Sabato sera, a Monza, un derby più sentito che mai, andando a caccia di tre punti che per il Diavolo sarebbero fondamentali per riprendere subito la marcia.

Con i brianzoli, servono una prestazione di livello e un risultato netto. Sotto osservazione, naturalmente, la panchina di Fonseca, ma anche le scelte che il tecnico portoghese vorrà compiere all’U-Power Stadium. E in questo senso, molta attenzione andrà alla presenza dal primo minuto o meno di Rafael Leao, giocatore diventato improvvisamente simbolo del momento negativo dei rossoneri.

Il portoghese è rimasto fuori dai titolari nelle ultime due gare di campionato. E sebbene Fonseca abbia tentato di smontare il caso, la vicenda inizia a farsi complessa e potrebbe avere ripercussioni non da poco nell’immediato e nel medio periodo. Ora, si sta iniziando a parlare davvero di un addio di Leao.

Milan, squadra a sorpresa per Leao: assalto dalla Spagna

Addio che potrebbe avvenire con delle modalità anche sorprendenti. Stando alle ultime notizie, addirittura il giocatore potrebbe valutare l’idea di un prestito a gennaio, se non dovesse trovare minutaggio. Ragionando invece sulle piste per la prossima estate, attenzione al forcing dalla Liga.

Il Barcellona è un club estimatore di vecchia data di Leao. Ma sembrerebbe avere intenzioni anche più serie l’Atletico Madrid, che fiuta il grande affare. Secondo il portale iberico ‘Todofichajes.com’, i ‘Colchoneros’ avrebbero già da un po’ contatti in corso con l’entourage di Leao. Magari fidando nel fatto che di questo passo il prezzo del suo cartellino possa scendere notevolmente.

Milan, il sostituto di Leao lo porta Ibrahimovic

Milan che in ogni caso cercherà di non svendere il suo talento e di ricavarne ugualmente una cifra congrua, almeno intorno agli 80 milioni di euro. Per un incasso da poter parzialmente reinvestire nell’acquisto del suo sostituto.

Da questo punto di vista, si sta muovendo già Zlatan Ibrahimovic. I rumours degli ultimi giorni portano a un connazionale del dirigente milanista: quel Dejan Kulusevski che vestiva la maglia della Juve e si è affermato al Tottenham. Con 50 milioni circa, l’affare sembra fattibile.