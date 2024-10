Addio Milan, il titolare può salutare: la destinazione spiazza tutti

Uno dei pilastri del club rossonero potrebbe dire addio, su di lui c’è già un club pronto a farsi avanti nel mercato invernale.

Il Milan viene da un ottimo periodo in campionato, ma si prepara ad una sfida davvero complicata contro la Fiorentina. La squadra di Palladino ha vinto solo due gare in questa stagione e l’ha fatto tra le mura casalinghe, dove proverà a conquistare punti anche contro i rossoneri. Il Milan deve riscattarsi dopo la seconda sconfitta consecutiva in Champions League e contro i toscani farà il massimo per vivere una sosta più tranquilla.

Paulo Fonseca dovrà fare i conti con diverse assenze importanti, oltre ai lungodegneti Sportiello, Florenzi e Bennacer: a Firenze, infatti, non ci saranno neanche Loftus-Cheek, Jovic e Calabria. Il capitano rossonero sta vivendo una stagione a fasi alterne, nella quale ha collezionato solo tre presenze. Contro il Bayer Leverkusen è rimasto in panchina, ma in campionato non è stato convocato per un problema muscolare al polpaccio. Al suo posto ci sarà ancora una volta Emerson Royal. Su Calabria, tuttavia, ci sono anche alcune voci di mercato che lo vedrebbero lontano dal suo club del cuore.

Milan, Calabria verso l’addio: c’è il Galatasaray

Il giocatore nato a Brescia il 6 dicembre del 1996, ha sempre indossato una sola maglia in carriera: quella del Milan. Ha iniziato nelle giovanili per poi arrivare in Under 19 e alla fine, nel 2015, è arrivato in prima squadra. Da allora ha collezionato più di 260 presenze con la casacca rossonera, ma la sua avventura a Milano potrebbe essere giunta al termine.

Il contratto di Davide Calabria con il Milan è in scadenza a giugno del 2025 e la dirigenza rossonera non vorrebbe perderlo a parametro zero. Se dovesse arrivare un’offerta nel mercato invernale, il club ci penserà seriamente. L’interesse da parte di una squadra estera sembrerebbe esserci già, si tratta del Galatasaray. Secondo quanto riportato dal The Sun, il club turco starebbe cercando un terzino con le caratteristiche di Calabria a costi contenuti.

La redazione del tabloid anglosassone ha annunciato anche l’interesse del Milan per il possibile sostituto del terzino italiano: Kieran Trippier. Il terzino inglese ha compiuto 34 anni a settembre, ma nella scorsa stagione ha collezionato 39 presenze con la maglia del Newcastle, collezionando anche un gol e ben undici assist. Un giocatore di grande, grandissima esperienza, che darebbe qualcosa in più alla difesa di Fonseca. Il contratto dell’inglese scadrà nel 2026, ma data l’età, la richiesta del club inglese non dovrebbe essere molto alta. Nel caso in cui dovesse partire il capitano, cambierebbero diverse gerarchie nell’organico rossonero.