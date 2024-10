“Andava tolto subito”: Milan, pesante accusa dall’ex di Serie A

Continuano a far discutere le prestazioni della squadra rossonera ed in particolare di alcuni giocatori: l’accusa arriva da un ex di Serie A.

Nell’ultimo match di campionato, il Milan di Paulo Fonseca è uscito sconfitto dalla sfida contro la Fiorentina: una partita piena di emozioni, dove entrambe le squadre hanno sbagliato almeno un calcio di rigore, con la squadra di Palladino che alla fine è riuscita a conquistare i tre punti. Per il Milan è andato a segno il solito Pulisic, uno dei rossoneri più in forma in questo avvio di campionato. Male invece Theo Hernandez, Abraham, Leao e la difesa, con i primi due che hanno sbagliato entrambi dal dischetto.

La vittoria nel derby contro i cugini nerazzurri sembrava aver portato via l’inizio di stagione deludente, ma l’ultima uscita di Champions League e l’ultima partita di campionato hanno fatto ritornare i fantasmi nell’ambiente rossonero, con Fonseca che è sempre più sotto pressione. Il tecnico portoghese, infatti, in queste settimane è il più discusso della squadra rossonera, ma non mancano le accuse anche a singoli calciatori, protagonisti di alcuni comportamenti non da squadra.

Milan, Abraham sotto attacco: “Andava tolto subito!”

Alcuni giocatori della rosa rossonera non si stanno comportando in modo adeguato: era già successo con Theo e Leao, in Lazio-Milan, con i due che avevano ignorato il cooling break ed erano rimasti lontano dalla squadra. Ora è risuccesso in Fiorentina-Milan, in occasione del secondo rigore concesso ai rossoneri, con Abraham che ha “rubato” il pallone a Pulisic, con la volontà di voler tirare il calcio di rigore.

Sappiamo tutti com’è andata: dopo il rigore sbagliato da Theo Hernandez, anche Abraham ha sbagliato dal dischetto. Il comportamento del calciatore non è passato inosservato e a parlarne è Emiliano Viviano, ex portiere della Serie A, che ha accusato pesantemente l’attaccante inglese e il tecnico, che non lo ha sostituito. Queste le parole rilasciate alla trasmissione TvPlay:

Se dovessi vedere una scena così, specialmente dopo il secondo rigore, Abraham lo sostituisco subito: finito il rigore, sia che faccia gol o meno, lo tolgo. Perché? Perché già il primo lo ha tirato chi non doveva, il secondo gli porti via la palla al rigorista. Questa è mancanza di rispetto per il tuo compagno di squadra.

Viviano non è il primo a parlare dell’episodio, che negli ultimi giorni sta facendo molto discutere: qui non è tanto Fonseca ad avere colpe, considerato che anche il tecnico in conferenza si era arrabbiato sul comportamento dei suoi.