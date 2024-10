Bayer Leverkusen Milan, ancora un ko in Champions. La corsa si complica

Cade il Milan alla BayArena: i rossoneri bloccati ancora a zero sconfitte in questa nuova versione della Champions League.

La seconda giornata di Champions League si è conclusa con una sconfitta per il Milan. La squadra di Fonseca non è riuscita a trovare la via della rete a causa di un avversario fattosi trovare molto più preparato e qualitativamente migliore rispetto al club italiano, soprattutto nella prima parte di gara. I ragazzi di Xabi Alonso vincono e convincono alla BayArena nonostante abbiano anche rischiato davvero molto nel secondo tempo.

Gli scambi veloci ed illuminanti del Bayer Leverkusen hanno affondato il centrocampo del Milan, parso vuoto e poco attento in fase difensiva. La forza e la velocità, caratteristiche principali di Victor Boniface hanno deciso la partita. Per l’attaccante nigeriano un gol in fuorigioco nel primo tempo ed una rete regolare, da vero opportunista, nella seconda frazione di gioco.

Bayer Leverkusen-Milan 1-0, rossoneri bloccati a zero vittorie

Nonostante un primo tempo inconsistente da parte del Milan, i rossoneri, dopo aver subito il gol dell’1-0, hanno ritrovato la forza per reagire ed affrontare a viso aperto il Bayer Leverkusen. Fonseca ha deciso di schierare Morata a partita in corso e l’ex Juve è riuscito a caricarsi i suoi sulle proprie spalle, creando almeno due occasioni nitide, approfittando anche di alcuni svarioni difensivi dei padroni di casa.

Un secondo tempo che ha visto i rossoneri italiani molto più pericolosi ma allo stesso tempo poco lucidi e coraggiosi. Molti uno contro uno persi ed altri mai affrontati che non hanno permesso al Milan di poter arrivare più frequentemente davanti a Hradecky. Malgrado le due sconfitte, tuttavia, il Milan può uscire a testa alta per via di un atteggiamento, mostrato nel secondo tempo, più sfacciato e molto più intraprendente.

Da rilevare, infatti, la ghiotta occasione per Reijnders, la traversa di Theo Hernandez, con il conseguente colpo di testa di Morata finito clamorosamente sul fondo, e la gran botta di Loftus-Cheek al limite dell’area. Tutte possibilità che si sommano alle varie e pericolose percussioni all’interno dell’area di rigore da parte dei milanisti ed ad uno scippo nell’area piccola di Morata a Hradecky, con un nulla di fatto. Finisce 1-0 alla BayArena.