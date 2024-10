Bayer Leverkusen Milan, la decisione su Pavlovic e Morata: le formazioni ufficiali del match

Tra circa un’ora andrà in scena il match valido per il secondo turno di Champions League tra Bayer Leverkusen e Milan.

La prima giornata di Champions League ha visto una netta sconfitta del Milan in casa contro il Liverpool. Il club rossonero due settimane fa sembrava in una crisi totale e Fonseca addirittura a forte rischio, invece ora è cambiato tutto. Le vittorie nel derby e contro il Lecce hanno cambiato la stagione e adesso filtra grande ottimismo in casa rossonera.

Questa sera andrà in scena la sfida tra il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e il Milan di Fonseca con la formazione milanese alle prese con una trasferta durissima. I tedeschi in casa sono reduci da 9 risultati utili consecutivi a livello europeo e lo scorso anno hanno avuto un ruolino di marcia incredibile, il Milan proverà a spezzare questo incantesimo e sarà di fronte ad un test complicato.

Rispetto alle ultime due sfide Fonseca ha cambiato nuovamente qualcosa, sia in difesa che in attacco e fanno notizia, in particolare, le decisioni su Pavlovic e su Alvaro Morata. Nel Bayer Leverkusen occhio alla stellina Wirtz, giocatore assolutamente di caratura europea; il punto debole dei tedeschi resta la difesa ed è li che il Milan può davvero far male.

Bayer Leverkusen-Milan, le scelte dei due tecnici

La sfida andrà in scena a Leverkusen e il Milan punta la prima vittoria europea, risultato che sarebbe fondamentale ai fini della qualificazione diretta nella competizione. Ecco le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen Milan:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Garcia, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham.

Il club tedesco schiererà ancora un modulo molto offensivo, Frimpong e Grimaldo sulle fasce e due trequartisti dietro il bomber, il nigeriano Boniface.