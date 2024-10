Cafu incredulo su Maldini: l’ex stella del Milan stenta a crederci!

L’ex stella del Milan di Ancelotti ha parlato al Festival dello Sport; ha speso qualche parola anche per Maldini.

Il Milan è stato gettato in subbuglio quando arrivò il secondo addio di Paolo Maldini al Milan, questa volta con l’addio da ruolo di vertice nella società. La mossa del club è stata presa non molto bene dai fan tutti e da quel momento qualcosa nel meccanismo Milan sicuramente è cambiato. Sono successe tante cose e la società è stata messa in discussione per aver sollevato dall’incarico una bandiera e leggenda del club che a livello di personalità si è sempre distinta per il club.

Tuttavia nonostante il divorzio difficile il club è andato oltre e adesso le cose iniziano a riprendere un certo equilibrio con il cambio in panchina e non solo. In occasione del Festival dello Sport è intervenuto oggi anche Cafu, ex leggenda del Milan. Il brasiliano, che con Maldini ci ha giocato, non si capacita di come questo Milan possa fare a meno di lui ora; le sue parole.

Milan, Cafu chiede più rispetto per Maldini: la sua dichiarazione

A Trento oggi è andato in scena il Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport dove sono state intervistate ed ascoltate tante figure note nel mondo del calcio compresi ex giocatori. Tra questi, oggi, abbiamo trovato Cafu, ex giocatore del Milan e della Roma. Il brasiliano ha avuto modo di parlare del suo vecchio Milan e delle sue esperienze calcistiche fin dalle origini.

Ha speso poi parole al miele per Ancelotti, che ha creduto tanto in lui al Milan, e per il suo Milan dei primi anni duemila ma anche per Paolo Maldini, suo ex compagno. Queste sono state le sue parole su Maldini e il Milan. Il brasiliano stenta a credere che Paolo non sia più all’interno del club:

Maldini è il simbolo del Milan, è la faccia del Milan e il simbolo del calcio italiano. Per me lui deve essere al Milan, in questo momento non so perché non lo sia, ma per me lui deve rimanere al Milan.

Così Cafu esterna la sua amarezza chiedendo più rispetto per l’ex capitano rossonero. Difatti secondo lui la sua figura sarebbe ancora perfetta per questo Milan che è ancora acerbo e giovane col bisogno di una guida che forse sta mancando in molte situazioni delicate.