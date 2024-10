Calciomercato: a gennaio l’ex Bologna, “bomber a sorpresa” per Fonseca

Il calciomercato del Milan passa per questo mese, intenso, che vivrà nel filotto di partite tra campionato e Champions League.

Passa proprio dalle sfide europee quello che è il colpo a sorpresa, a gennaio, in merito all’ex Bologna che farebbe rientro in Serie A, nella possibilità che si apre nel cosiddetto mercato di riparazione.

Può essere definito “un bomber a sorpresa”, considerando la quantità di gol che, tornando poi in Serie A, renderebbe felici i diversi fantallenatori che si godrebbero il nuovo calciatore del Milan, qualora dovessero concretizzarsi poi le voci. Voci di calciomercato che sono state svelate, questa mattina, da uno dei principali quotidiani sportivi.

Calciomercato: colpo a sorpresa per gennaio per il Milan

Il calciomercato del Milan passa dalla sfida di Champions League perché, non c’è solo il visionatissimo De Cuyper, che verrà visto da vicino dopo quanto già fatto all’Olimpico e in occasione di Italia-Belgio, sfida recente per la Nations League che si è giocata durante la sosta. Un altro calciatore fa al caso dei rossoneri.

Si tratta di quello che può essere definito letteralmente “un bomber fuori ruolo”, considerando che il calciatore ex Bologna ha trovato numeri incredibili nonostante, appunto, la posizione di campo.

Sono ben 45 i gol trovati in 109 apparizioni in Belgio, per l’ex Bologna che tornerebbe volentieri in Serie A. E che da esterno offensivo, farebbe al caso del Milan.

Colpo sulla corsia: l’ex Bologna piace al Milan

Non è roba da tutti i giorni, vedere un esterno segnare così tanto. Ma è il caso di Skov Olsen, ex calciatore del Bologna e attualmente in forza al Club Brugge, squadra che il Milan incontrerà quest’oggi alle 18 e 45. I rossoneri, a gennaio, hanno bisogno di intervenire sul mercato. La duttilità di Skov Olsen, calciatore che sulla corsia offensiva in Belgio si è riscoperto bomber, può fare infatti al caso di Moncada. Nella sfida che si giocherà a San Siro, Milan-Club Brugge, sono almeno due gli spunti sui quali si farà luce per quanto riguarda l’organico della formazione belga. Da capire chi andrà in campo. Due tra questi e nell’intero organico, appunto, sono nel mirino del Milan: Skov Olsen e De Cuyper.

Rapporti stretti e cifre dell’affare dal Belgio

Rapporti stretti tra il Milan e il Club Brugge, considerando quanto si fece con Charles De Ketelaere in passato. Per Skov Olsen le cifre si avvicinano ai 25 milioni di euro, un classe ’99 che entrato nel vivo della sua carriera, potrebbe compiere il grande salto dal Belgio alla Serie A, dopo esser già passato per il Bologna che stava costruendo la squadra che poi si è vista sotto gestione di Thiago Motta, nella passata stagione.