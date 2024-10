Calciomercato: colpo a centrocampo, idea Arsenal

La formazione dei Gunners si intreccia con il mercato italiano e del Milan: scatta l’innesco a centrocampo per gennaio

Come di consueto anche questa sosta di Serie A è un’occasione molto utile per le squadre italiane e straniere che osservano un fine settimana di riposo senza partite, per pianificare al meglio il futuro. Mentre molti giocatori dei top club sono infatti impegnati con le partite delle nazionali, le società ragionano con gli staff tecnici su come intervenire per migliorare l’andamento delle proprio squadre nelle coppe e nei campionati.

Il Milan ad esempio, si lecca le ferite dopo la sconfitta bruciante subita nell’ultimo turno sul campo della Fiorentina per 2-1. Una partita in cui i rossoneri hanno deluso sebbene abbiano avuto anche due calci di rigore per cercare di portare a casa i tre punti ma De Gea li ha parati entrambi salvando la porta della viola.

Il Milan cerca rinforzi a centrocampo: l’Arsenal può sbarrare la strada?

Tra i reparti in cui il Milan sta cercando dei rinforzi dopo questo avvio di stagione c’è anche quello del centrocampo che conta su alcuni elementi importanti e altri che invece non stanno rendendo come previsto. Il tecnico del Diavolo, Paulo Fonseca, deve inoltre fare i conti con il brutto infortunio patito subito in avvio di campionato da parte di Ismael Bennacer che resterà fuori ancora alcuni mesi importanti di questa annata sportiva.

A gennaio se l’algerino ex Empoli non dovesse tornare subito in forma, il Milan potrebbe tentare anche di intervenire sul mercato fornendo a Fonseca un rinforzo di qualità da inserire in mediana per iniziare al meglio il 2025 quando si giocheranno tante partite decisive si in Champions League che nelle competizioni nazionali. L’Arsenal però potrebbe rappresentare un problema in questo momento per il Milan.

Il Milan cerca Ricci: l’Arsenal però è pronto allo sgambetto

Uno dei giocatori che si stanno mettendo maggiormente in mostra in queste prime sette giornate di Serie A risponde al nome di Samuele Ricci. Il regista classe 2001 del Torino piace da tempo al Milan e ora si sta conquistando un posto importante anche in Nazionale dove Spalletti gli ha consegnato le chiavi del centrocampo nelle ultime tre sfide contro Francia, Israele e Belgio.

In Inghilterra, secondo CaughtOffside, però c’è l’Arsenal che sarebbe pronto a gennaio a portare a Londra il giocatore azzurro. L’intento dei Gunners di Mikel Arteta sarebbe quello di fare un’offerta di peso al Torino già a gennaio per sbaragliare la concorrenza e portare così un altro talento italiano nella propria rosa dopo l’acquisto estivo di Riccardo Calafiori prelevato dal Bologna.