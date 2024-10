Calciomercato Milan, colpo in difesa: arriva dalla Serie B

Moncada sarebbe rimasto sorpreso da una giovane promessa della Serie B: il Milan è pronto ad affondare il colpo.

Mancano dei mesi all’inizio della prossima finestra di calciomercato, ma il Milan starebbe già pensando alle possibili operazioni da mandare in porto per migliorare ulteriormente la rosa. Tra i possibili reparti che potrebbero essere ritoccati, ci sarebbe la difesa. Di recente, Geoffrey Moncada avrebbe manifestato un attento interesse per un giovane talento del campionato di Serie B.

Il Milan guarda in cadetteria: Moncada lo vuole portare in rossonero

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Mattino’, il Milan avrebbe messo nel mirino un giovane talento della Serie B: Nicolò Bertola. Il centrale classe 2003 ha catturato su di sé l’attenzione dei rossoneri dopo il suo ottimo avvio di stagione, in cui con la maglia dello Spezia ha messo a referto 9 presenze e 2 gol.

Oltre a delle egregie caratteristiche difensive, il promettente centrale ha dimostrato di avere anche una certa affinità con il gol. Nicolò Bertola è uno dei capi saldi dello Spezia, leader indiscusso della difesa nonostante la giovane età. Il difensore, dotato anche di possente forza fisica (1,92 m), sta vivendo un buono momento, così come la stessa squadra ligure, attualmente seconda in classifica.

Nicolò Bertola rappresenta un’opportunità per molti club, tra cui il Milan. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2025 e quindi a gennaio potrebbe anche decidere di cedere alle lusinghe di qualche prestigioso club di Serie A. Bertola potrebbe essere una ghiotta occasione a parametro zero e il Milan sarebbe pronto a coglierla. Il club lombardo, di fatto, vorrebbe anticipare la concorrenza per portare il calciatore in rossonero. Su Nicolò Bertola ci sarebbero anche Napoli e Juventus.