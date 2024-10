Calciomercato Milan, la Roma tenta la beffa: è duello per l’obiettivo di Serie A

Sfida a distanza tra il Milan e la Roma per l’obiettivo dalla Serie A. I due club italiani hanno messo nel mirino lo stesso giocatore.

Manca ancora qualche mese all’apertura della sessione invernale di calciomercato, ma il Milan sta cercando di lavorare d’anticipo. Questa prima parte di stagione ha evidenziato più di qualche lacuna nella rosa rossonera. Per questo motivo la dirigenza si sta già guardando intorno per provare a regalare a Paulo Fonseca nuovi innesti.

Uno dei principali problemi emersi in questi mesi è anche quello relativo al vice-Theo Hernandez. Il terzino francese non sembra avere un sostituto all’altezza con i vari Terracciano, Jimenez e Bartesaghi che non hanno totalmente convinto Fonseca. In vista dei prossimi due impegni di campionato, con Theo Hernandez squalificato, il problema si è fatto spazio con maggiore insistenza. Il Milan, però, sembra pronto ad intervenire.

I Rossoneri avrebbero già sondato diversi profili e tra quelli che più stuzzicano la dirigenza sembra esserci Fabiano Parisi. L’esterno della Fiorentina è tutt’altro che in cima nelle gerarchie di Raffaele Palladino e potrebbe, dunque, rappresentare un’ottima opportunità. Nella lista delle corteggiatrici non sembra, però, esserci solo il Milan.

Milan-Parisi, occhio allo sgarbo: la Roma pensa ad uno scambio

Il classe 2000 può senza dubbio essere uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di calciomercato, visto anche un prezzo decisamente alla portata. Secondo quanto riportato, però, dal Corriere della Sera, sulle tracce dell’ex Empoli sembrerebbe esserci anche la Roma. I capitolini starebbero addirittura pensando ad uno scambio con Nicola Zalewski che potrebbe fare il percorso inverso e trasferirsi a Firenze.

Resta da capire se la Fiorentina sia effettivamente interessata ad uno scambio del genere, ma è chiaro che la Roma rappresenti un’insidiosa spina nel fianco per il Milan. Nelle prossime settimane ci saranno senza dubbio degli aggiornamenti, ma al momento sembra poter nascere un vero e proprio duello con asse Roma-Milano.

Un profilo come quello di Parisi potrebbe fare al caso giusto per il Milan che andrebbe a rinforzare e non poco la fascia sinistra. L’esterno 23enne ha enormi margini di miglioramento e, fatta eccezione per questa stagione dove Robin Gosens gli ha tolto il posto da titolare, ha già accumulato un buon minutaggio. L’esperienza, dunque, non gli manca e il suo acquisto potrebbe permettere a Fonseca di far rifiatare Theo Hernandez quando necessario. Prima, però, c’è da battere la concorrenza della Roma.