Calciomercato, nuovo attaccante al Milan: super offerta al Napoli

Il Milan va a caccia di un nuovo attaccante sul calciomercato e potrebbe trovarlo nella diretta rivale: super offerta per il Napoli

Il reparto offensivo è stato uno dei più chiacchierati in casa Milan la scorsa estate, quando c’era da rinnovare in maniera piuttosto pesante l’attacco. Con l’addio di Olivier Giroud, annunciato ben prima di giugno, la necessità era trovare un sostituto di primo livello e alla fine, nonostante i tanti rumors su Joshua Zirkzee, è stato individuato in Alvaro Morata.

Oltre al centravanti spagnolo, che garantisce gol, esperienza e movimenti molto preziosi per la squadra, è stato trattenuto Luka Jovic ed è arrivato anche Tammy Abraham, permettendo a Paulo Fonseca di variare anche le soluzioni tattiche. Per la prossima stagione, però, potrebbe non bastare, o meglio potrebbero esserci diversi cambiamenti.

Il Milan cambierà ancora l’attacco: la strategia della società

La posizione di molti calciatori è in via di valutazione e così sarà per tutta l’annata per capire chi davvero possa essere utile per il progetto rossonero e chi, invece, è meglio che cambi aria.

Sicuramente Morata non è tra chi potrebbe lasciare l’Italia e il club meneghino: la dirigenza punta sullo spagnolo e non cambierà idea, anche perché il suo contributo è ben visibile in campo. Il discorso cambia per Jovic, che sta continuando a restare ai margini e probabilmente dovrà trovare una nuova sistemazione.

Chi potrebbe svoltare le cose è, invece, Abraham. Dopo un buon inizio, il centravanti inglese si è infortunato, ma ha anche dato prova di non aver ancora trovato la freddezza auspicata sotto porta. Inoltre, è arrivato in prestito, quindi aumentano le possibilità che a fine stagione torni alla Roma. Per questo, la necessità di almeno un nuovo acquisto c’è e potrebbe essere un profilo di alto livello.

Il colpo del Milan in attacco arriva dal Napoli

Nel recente passato, si era parlato di un possibile arrivo al Milan di Victor Osimhen, ma la pista non è mai davvero diventata calda. Chi invece potrebbe fare il percorso da Napoli a Milan è Giacomo Raspadori, almeno secondo quanto ha scritto Niccolò Ceccarini su ‘Tuttomercatoweb’.

Secondo le sue informazioni, l’attaccante ex Sassuolo “in prospettiva potrebbe essere un profilo perfetto“, ma servirà comunque una super offerta per strapparlo al Napoli, dove comunque non è un titolarissimo. Piace anche Bonny del Parma che, però, ha caratteristiche totalmente diverse.