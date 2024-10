Cessione a gennaio senza rinnovo: la destinazione a sorpresa

Il percorso di rivoluzione che sta portando Ibrahimovic e la dirigenza rossonera, vede l’esclusione anche di chi non rinnova e va via a gennaio.

Questa, la notizia svelata dai colleghi di Tuttomercatoweb che hanno rivelato all’interno del proprio podcast, quanto verrebbe fuori sulla situazione di uno dei migliori calciatori della rosa di Paulo Fonseca e che, da protagonista, aveva vinto pure l’ultimo Scudetto rossonero, nel 2022.

Un addio amaro perché, a quanto pare, si consumerà a gennaio a causa della complessa situazione contrattuale. Un addio possibile, per non incappare nel rischio di perderlo a zero senza prolungamento di contratto e magari pure con la beffa di ritrovarselo in una rivale storica nel campionato italiano di Serie A.

Calciomercato: addio a gennaio, il futuro lontano dal Milan

Il futuro di uno dei simboli del Milan, potrebbe essere lontano dai rossoneri ma non dall’Italia. Nell’intento del giocatore c’è quello di tornare a sentirsi protagonista per un club e per la Nazionale, visto che Fonseca lo ha messo al margine del suo progetto, tant’è che la società non mette nero su bianco la firma sul rinnovo.

Secondo le voci di calciomercato che lo riguardano, la scadenza di contratto che è fissata al 30 giugno 2025, non vedrà dunque proroghe o prolungamenti.

Il Milan ha reso chiare le cose nell’ultima estate: il nuovo terzino è stato scelto, Calabria ha perso la titolarità. E non rinnoverà i propri accordi contrattuali, puntando quindi su Emerson Royal e magari un giovane dal Milan Futuro, come alternativa per la corsia di destra.

Cessione a gennaio: il Milan vuole evitare la scadenza

Il Milan vorrebbe quantomeno evitare la scadenza e piazzare una cessione. Magari all’estero, evitando di rinforzare una delle rivali italiane. Davide Calabria piace in Serie A e, di recente, era stato accostato alla Roma. Ma non è in giallorosso che si vedrebbe, col Milan che lo cederebbe volentieri a gennaio, invece di perderlo a zero, alla fine del mese di giugno 2025.

Chi compra il giocatore del Milan? Due ipotesi concrete a costo zero

Ci sono due ipotesi per Davide Calabria, ma solo a fine stagione a quel punto, in Serie A. La prima riguarda la Juventus, che in precedenza aveva attenzionato due situazioni. Una era quella del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, poi saltò tutto per volontà di Conte. Discorso analogo su Davide Calabria, sempre capitano – ma del Milan -, ma con una situazione differente. Per il terzino italiano del Milan c’è volontà di prenderlo, con la possibilità di piazzare l’affare a zero. Così come potrebbe farlo il Napoli di Antonio Conte che, alternandolo sulla fascia destra può trovarselo sia a centrocampo da esterno a cinque, sia nel ruolo di terzino destro o al centro-destra, della difesa di Antonio Conte, con uno “switch” di ruoli vero e proprio con Giovanni Di Lorenzo.