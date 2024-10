Chukwueze e l’ammissione in diretta: “Ho avuto un mese difficile”

Vittoria fondamentale quella in casa del Milan in questa serata di Champions League. Di seguito riportate le parole di Chukwueze nell’intervista post partita contro il Club Brugge.

Una giornata che racchiude forti emozioni per tutti i tifosi rossoneri a San Siro, quella di oggi 22 ottobre. Finalmente, infatti, è arrivata la tanto attesa prima vittoria in questa competizione europea dopo le due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen. La squadra di Paulo Fonseca, infatti, oggi ha battuto il Club Brugge per 3 a 1 grazie ai gol di Christian Pulisic e la doppietta di Reijnders, con gli assist prima di Okafor e successivamente di Chukwueze.

Non un inizio bello di partita, dove la rosa rossonera ha faticato molto nel primo tempo e nel primo quarto d’ora del secondo. Decisiva per le sorti del match è stata l’espulsione ai danni di Onyedika, colpevole di aver commesso un’ingenuità in mezzo al campo sulla caviglia proprio di Reijnders al quarantesimo minuto. Un unico dispiacere per i tifosi rossoneri questa sera è la rete annullata a Camarda per fuorigioco al suo esordio a San Siro. Ottimi i cambi dell’allenatore Paulo Fonseca che hanno aiutato la squadra per portarla nella giusta direzione, ovvero, quella della vittoria.

Le parole di Chukwueze nel post partita di Milan-Club Brugge

Entrato dalla panchina e autore di un assist, Samuel Chukwueze ha rilasciato un’intervista a Milan Tv dopo la vittoria in Champions League contro il Club Brugge. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

Sul momento positivo: “È un grande momento, avere questa fiducia. Ho avuto un mese difficile e segnare, trovare un assist è una bella sensazione e mi dà fiducia”

Sui punti di Champions: “Molto molto importante per la squadra e per il club. Abbiamo vinto e abbiamo la chance di risalire la classifica”

Sulla prossima partita contro il Real Madrid: “Spero di vincere contro il Madrid, è importante guadagnare punti in classifica. Ma adesso la cosa più importante è focalizzarsi sulla prossima partita, contro il Bologna”

Inoltre, l’attaccante del Milan ha rilasciato un’intervista, sempre durante il post partita di Milan-Club Brugge, anche ai microfoni di Sky Sport.

Le sue parole: “Noi cerchiamo di entrare in campo, dare il nostro contributo, siamo riusciti a dare extra energia alla squadra, io e Okafor”