Chukwueze lascia il Milan in cambio del top: affare a sorpresa con il club di Premier

Clamorosi rumors che arrivano dall’Inghilterra. Il Milan starebbe valutando la possibilità di uno scambio piuttosto sorprendente.

Dopo un inizio stagione difficile Samu Chukwueze sembra finalmente aver trovato un minimo di continuità e sta cominciando a brillare. L’esterno nigeriano è andato a segno contro l’Udinese nell’ultimo turno di campionato ed è entrato piuttosto bene anche nella sfida di Champions League contro il Club Brugge.

Chukwueze è arrivato un anno e mezzo dal Villarreal per quasi 30 milioni di euro, il Milan ha sempre creduto molto in questo giocatore che non ha mai ripagato totalmente la fiducia; si è parlato molto di rumors di mercato riguardo il giocatore nigeriano ed ora potrebbero esserci importanti novità.

Il portale inglese Caught Offside ha lanciato un’autentica bomba di mercato. Il Manchester United monitora le prestazioni dell’esterno rossonero e sarebbe pronto ad acquistare il giocatore in uno scambio che avrebbe del clamoroso, affare possibile già per il mese di mercato. Secondo il portale Milan e United starebbero intavolando lo scambio Antony per Chukwueze con l’esterno brasiliano – giocatore di talento ma che fa molto discutere – che potrebbe essere rilanciato da Fonseca.

Milan, arriva il colpo da 100 milioni

Antony piace anche a Juventus e Newcastle che vorrebbero il giocatore in prestito con diritto, ma l’opzione Milan intriga anche lo United visto Chukwueze e quindi lo scambio non è utopia. Va detto che molto dipende soprattutto dal Milan: Chukwueze è ancora nelle rotazioni di Fonseca mentre Antony è praticamente un corpo estraneo dai Red Devils.

Il club inglese acquistò il giocatore per 102 milioni di euro, c’erano grandissime aspettative su di lui e Antony non le ha mai ripagate. L’ennesimo acquisto deludente della storia recente del club di Manchester e ora il suo futuro è praticamente segnato. In due anni e mezzo con la maglia del club inglese Antony ha segnato solo 12 reti in 83 partite e solo 5 in Premier League. Numeri disastrosi e non degni di un giocatore pagato oltre 100 milioni.

Oltre a ciò Antony è diventato praticamente una sorta di meme sui social e in Inghilterra sono in molti a prendere in giro, quasi ridicolizzare le sue prestazioni. Nelle prossime settimane il Milan valuterà il rendimento di Chukwueze ed eventualmente valuterà se ci sono le condizioni o meno per un possibile scambio; è ovvio che serve rigenerare mentalmente il giocatore ma Antony in passato era considerato un craque, quindi occhio e vediamo cosa accadrà.