Dal Milan alla Juventus a gennaio: l’ultima idea di Giuntoli

Un altro affare sull’asse Milano-Torino: i rossoneri potrebbero cederlo alla Juventus, è l’ultima idea di Giuntoli

Siamo nel bel mezzo della sosta per le Nazionali. Il Milan è tornato ad allenarsi mercoledì a ranghi ridotti fra giocatori impegnati nelle varie selezioni e infortuni.

Loftus-Cheek, Calabria e Luka Jovic hanno saltato la trasferta di Firenze per problemi fisici. I primi due dovrebbero rientrare, forse insieme anche a Marco Sportiello, per la partita contro il Bologna.

Da definire, invece, il rientro dell’attaccante serbo, che può giocare solo in campionato in quanto escluso dalla lista UEFA.

La sua situazione al Milan è cambiata nel giro di pochissime settimane: il rinnovo (mai annunciato ufficialmente dal club), la maglia numero 9, la titolarità col Torino per poi finire sul mercato nelle ultime ore di agosto, fuori dalla lista UEFA e dalle rotazioni di Paulo Fonseca.

Insomma, una situazione anomala che potrebbe risolversi nel mese di gennaio.

Appare ormai chiaro che Jovic non rientra più nei piani del Milan, nonostante la recente firma (probabilmente ottenuta grazie agli obiettivi raggiunti durante la scorsa stagione). Nella sessione invernale di mercato si punterà alla cessione e fra le opzioni c’è anche la Juventus.

Come Kalulu, nuovo affare sull’asse Milan-Juventus

La Juventus al momento ha il solo Vlahovic a disposizione per l’attacco. Arkadiusz Milik si è infortunato e il suo rientro è incerto: potrebbe tornare addirittura nel 2024 ma per adesso non c’è una data esatta.

I suoi continui problemi fisici potrebbero spingere Cristiano Giuntoli a cercare un’altra punta, come ha provato a fare anche in estate, senza successo.

Jovic potrebbe diventare un’opportunità, come racconta Calciomercato.com.

I rapporti fra il Milan e la Juventus sono ottimi e lo abbiamo visto in estate con la tanto criticata operazione Pierre Kalulu. I rossoneri hanno facilitato la vita dei bianconeri con il passaggio per soli 3 milioni di prestito oneroso, al quale poi è stato aggiunto un riscatto da 14 milioni più bonus e futura rivendita.

Si potrebbe pensare ad un affare simile anche per Jovic, in modo da far contenti tutti.

Alla Juventus, con un ruolo chiaro fin da subito di vice Vlahovic, potrebbe ritrovare la condizione migliore per ripartire. Il Milan, d’altro canto, libererebbe uno slot per provare a prendere un rinforzo magari proprio in attacco.

Morata non si discute e l’atteggiamento di Abraham è fra le cose migliori delle ultime settimane rossonere, però l’inglese sotto porta lascia un po’ a desiderare. Anche con la Fiorentina ha avuto delle buone opportunità, tutte sprecate.

Il Milan magari potrebbe fare un tentativo per Santiago Gimenez, che ha già fatto sapere di sperare fortemente di vestire la maglia del Milan.