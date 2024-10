Dalla Roma al Milan: scippo rossonero a gennaio

Scenari di calciomercato intriganti a gennaio per il Milan: i rossoneri e la Roma intrecciano ancora le loro strade

Siamo nel pieno di un ciclo di partite davvero molto intenso, tra campionato e coppe, per tutte le squadre. Ma nonostante il susseguirsi degli impegni, il pensiero va sempre, inevitabilmente, a cosa accadrà tra qualche mese, quando si riaprirà la sessione di trasferimenti. Il mercato di gennaio ha sempre una certa importanza, specialmente per quelle squadre che nella prima parte di stagione faticano un po’ o comunque hanno bisogno di qualche innesto per migliorare la loro situazione.

Discorso che dunque coinvolge particolarmente, tra le big del campionato italiano, soprattutto quelle che rispetto alle aspettative non stanno avendo un rendimento propriamente consono. E’ il caso di Milan e Roma, che hanno problemi diversi ma sono accomunate da un andamento non soddisfacente fino a questo momento e alla necessità di crescere e migliorare.

Le due società, oltretutto, sono state accomunate anche da discorsi di mercato simili, alla fine dell’estate. Con un duello, quello per Kone, vinto dalla Roma sul Milan. I rossoneri, adesso, potrebbero prendersi la loro rivincita e portare via ai giallorossi uno dei profili che stanno seguendo maggiormente da vicino.

Milan, portato via alla Roma: colpo in saldo per l’erede di Calabria

Milan che riflette su movimenti in diverse zone del campo. Come ad esempio le fasce difensive. Dove non è scontata la permanenza di Davide Calabria, con un rinnovo in salita e un possibile addio anticipato a gennaio se non dovesse esserci l’intesa.

Il capitano rossonero potrebbe essere ceduto subito, a fronte di offerte interessanti. Ci sono soprattutto Marsiglia e Galatasaray su di lui. Al suo posto, una ipotesi che prende piede per il Diavolo come sostituto low cost sulla fascia destra sarebbe Ola Aina, oggi al Nottingham Forrest, dopo i trascorsi al Torino, con Ivan Juric, attuale allenatore della Roma. Che lo vorrebbe con sé nella Capitale, ma, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan sarebbe in grado di piazzare il sorpasso.

Milan, i movimenti di gennaio: le richieste di Fonseca

Una pista da seguire con una certa attenzione, non l’unica, per il Milan, che per politica societaria, come abbiamo visto in estate, centellinerà i propri investimenti. Ma che sicuramente, in caso di necessità, dovrà accontentare Fonseca.

Il tecnico portoghese sta cercando di risollevare il Milan dopo un avvio critico, ma ha bisogno di qualcosa in più per la sua squadra. Mancherebbe anche un vice di Theo Hernandez, con eventuali ricorsi al mercato per un centrocampista e un attaccante esterno. Per accontentare l’allenatore, il Milan potrebbe anche ricorrere a qualche cessione.