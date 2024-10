Daniel Maldini all’Inter? L’annuncio spiazza tutti: “Dobbiamo prepararci”

Nelle ultime settimane è circolata la notizia secondo cui Daniel Maldini sarebbe finito nel mirino dell’Inter e di Piero Ausilio, spesso sulle tribune dell’U-Power Stadium per osservarlo da vicino.

Dopo il trasferimento al Monza in estate Daniel Maldini sta attirando attenzioni su di sé, Spalletti l’ha convocato e fatto esordire in nazionale.

Il figlio di Paolo e nipote di Cesare si è reso protagonista di prestazioni importanti, al tal punto che nei giorni scorsi si è parlato anche di un clamoroso interesse dell’Inter per il fantasista classe 2001.

A commentare la notizia ci ha pensato Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, che ha discusso di questo clamoroso scenario di mercato durante una sua intervista a Radio Serie A.

Maldini all’Inter? Ambrosini spaventa ai tifosi

Te lo immagini Daniel Maldini con la maglia dell’Inter?

“Dobbiamo prepararci al fatto che Daniel possa fare un percorso diverso”.

È un giocatore che può diventare di quel livello lì?

“Non lo so, per il momento non lo è. Però ha messo un mattoncino in più rispetto a quello che era anche un anno fa, in termini di presenza in campo. Fisicamente è cresciuto ancora. Non so dove può arrivare, secondo me deve tenere alto il livello dell’ambizione e della presenza dentro il campo. Poi a livello fisico, tecnico e di presenza nel campo ce l’ha. Però poi dopo da fare il salto ulteriore, lì va visto nella continuità”.