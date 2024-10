“Deve ritrovare quel giocatore”, le parole sul rossonero sono nette: di chi si tratta

Il giornalista è sicuro su un giocatore in particolare, deve tornare al top della forma per risollevare la squadra.

Il Milan questa sera è chiamato ai tre punti. In campionato la situazione è nettamente migliore rispetto alla Champions League. In Europa infatti la squadra conta zero punti dopo due partite giocate e serve ritrovare i migliori giocatori, con più esperienza, per iniziare a carburare anche nella competizione più importante. Fabrizio Biasin a Cronache di Spogliatoio è sicuro su chi debba essere il trascinatore della squadra in questo momento particolare; le sue parole.

Biasin netto su Morata: deve ritrovarsi per guidare il Milan

Fabrizio Biasin questa volta parla del club a tinte rossonere e ha voluto spiegare come alla squadra manchi un punto di riferimento dopo la sconfitta contro il Leverkusen. Secondo il giornalista Alvaro Morata è il giocatore su cui contare che deve ritrovars dopo gli stop per guai fisici, queste le sue parole:

Il Milan ha perso un’altra partita in Champions, ma ci sono sconfitte e sconfitte. 0 punti, per l’amor del cielo, ma non ha giocato una cattiva partita il Milan. Quindi io penso che in realtà, al netto di tutto questo, poi hai bisogno che il capitano della Spagna, il giocatore con più esperienza ed anche tendenzialmente quello che potrebbe essere il tuo leader di campo, trovi il gol.

Così sentenzia su Morata che fino ad ora, in rossonero, ha siglato due reti.