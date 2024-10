“È grave”: Milan sotto attacco per la rivelazione, lo han detto in diretta

Le parole del tecnico del Milan Paulo Fonseca hanno creato confusione. Il giornalista va durissimo contro il club rossonero.

La sconfitta di Firenze ha riaperto vecchie pesanti ruggini in casa Milan. Il club allenato da Paulo Fonseca ha mostrato diverse lacune e tra i tifosi è tornato il pessimismo per una situazione complicata che stenta a decollare. Le sensazioni soprattutto – al termine del match di ieri sera – sono tutt’altro che positive.

Problemi difensivi e non solo, il Milan ha mostrato un altro lato piuttosto pericoloso. Nel corso della gara di Firenze il Milan ha tirato due calci di rigore e ha fallito entrambe le occasioni: il match poteva avere un esito diverso e ancora una volta in casa Milan si è riproposto il problema rigori. Anche Fonseca ne ha parlato a fine gara e le sue dichiarazioni sono state per certi versi sorprendenti.

Il tecnico portoghese ai microfoni di Milan Tv nel post partita ha sentenziato: “Il rigorista è Pulisic, non so perchè i giocatori hanno cambiato idea. Gli ho parlato e gli ho detto che non deve più accadere”. Parole importanti e che sono state oggetto di critica durante la trasmissione Il Club su Sky Sport, in molti infatti non hanno gradito.

Fiorentina-Milan, Caressa duro su Fonseca

I vari opinionisti ed ex calciatori hanno criticato la scelta di Fonseca di dire queste parole nel post gara, quasi un modo per mostrare una mancanza di leadership sulla squadra che preoccupa. Caressa ha sottolineato: “E’ grave quello che ha detto Fonseca”, e lo stesso Marchegiani ha chiarito che il tecnico è stato troppo sincero nel fare queste rivelazioni sulla questione rigoristi.

Anche un grande ex capitano come Riccardo Montolivo non ha apprezzato le parole del tecnico e anzi ha sottolineato: “In questo caso l’allenatore fa un grosso autogol”, con riferimento alla questione rigorista. Ora c’è curiosità per capire se dalle prossime gare cambierà qualcosa con il rigorista o meno e se finirà definitivamente questo trend.

Il Milan arriva alla sosta per le Nazionali con il morale a terra e sarà compito di Fonseca provare a rialzare – soprattutto per chi rimarrà a Milano – il morale in vista delle prossime sfide, a partire da quella di campionato contro l’Udinese. Il mese di Ottobre vedrà grossi impegni e il Milan è chiamato a una forte reazione, i tifosi sperano di vedere risposte immediate.