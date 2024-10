Fiorentina-Milan, Fonseca furioso in conferenza: il motivo

Il tecnico portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza dopo Fiorentina-Milan: Fonseca furioso con i suoi ragazzi.

L’ultima partita della 7° giornata del campionato di Serie A ha regalato molte emozioni ai tifosi di Fiorentina e Milan: la squadra di Palladino si è imposta sulla squadra di Fonseca per 2 a 1, grazie ai gol dell’ex Adli e di Gudmundsson, mentre per i rossoneri è andato a segno Pulisic. Da una parte e dall’altra si sono falliti anche dei rigori, in particolare Kean ha fallito un rigore per la Viola mentre Theo Hernandez e Abraham hanno fallito i rigori per il Milan.

Milan, Fonseca arrabbiato: c’entrano i rigori sbagliati

Il grande protagonista della serata è stato David De Gea, autore di due belle parate sui calci di rigori di Theo Hernandez e Abraham. Al termine del match tra Fiorentina e Milan, Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa, rimproverando i suoi ragazzi proprio su questo punto. Queste le sue parole:

Non deve più succedere che ci siano dei passaggi di consegna per tirare i rigori: l’ho detto ai giocatori, sono incazzato. Il tiratore è Pulisic, non so perchè abbiano cambiato idea.

Fonseca ha poi analizzato la partita, facendo una considerazione sulla prestazione della squadra:

In Italia quando vinci hai fatto una grande partita. Oggi non abbiamo segnato e siamo la peggior squadra del mondo, così come io sono il peggior allenatore. So come stanno le cose, ma io non posso essere così.

La sosta per le Nazionali e le voci su un possibile esonero:

Fa lo stesso se ci sono voci, non sono importanti per me.

Sull’arbitraggio del match: