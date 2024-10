“Hanno provato a prendermi”: Mercato Milan, il retroscena fa sognare i tifosi

Retroscena di mercato da non credere. Il calciatore nel mirino del Milan ha ammesso l’interesse dei rossoneri con delle dichiarazioni che fanno sognare i tifosi.

Ripartire dalla certezze è tutto ciò che Paulo Fonseca deve fare per riscattare la sconfitta di misura contro il Bayer Leverkusen. Non c’è tempo per pensare al k.o. rimediato martedì’ scorso alla “BayArena”, la squadra rossonera torna subito in campo prima della sosta all'”Artemio Franchi” contro la Fiorentina. Il tecnico chiede uno sforzo a tutta la squadra per non perdere il ritmo e seguire il passo del Napoli capolista.

Ecco perchè il tecnico dovrebbe affidarsi ai fedelissimi, con il consueto 4-2-4 inizialmente ritenuto un’atteggiamento “scellerato” ma che ha già portato diversi frutti. Le prestazioni di Abraham e Morata in fase di possesso e non hanno entusiasmato, premiando quindi la scelta della società di investire su questi due attaccanti in un’estate in cui la ricerca del centravanti era il grande tema a casa Milan.

Dopo l’affare Zirkzee sfumato, la società ha optato per le due punte ex Chelsea, che in due hanno già messo a referto tre reti e tre assist tra Serie A e Champions, preferite ad altri profili come ad esempio Santiago Gimenez, che ha tuttavia ammesso l’interesse concreto del Milan.

Milan, l’annuncio di Gimenez spiazza i tifosi: il retroscena

In un’intervista concessa alla ESPN, l’attaccante del Feyenoord ha parlato come di seguito:

“Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla. Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno perchè quando ero un ragazzo sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante e questa opzione è ancora aperta.“

Il messicano nato a Buenos Aires ha quindi confermato quello che era un corteggiamento vero e proprio da parte dei dirigenti di casa Milan. Di conseguenza, nelle ultime ore di mercato la società rossonera sarebbe stata di fronte ad un bivio: Gimenez o Abraham. Alla fine si è optato per lo scambio con la Roma che ha portato Saelemaekers nella capitale e l’ex Chelsea a Milanello.

Tuttavia, in base a quanto detto dal diretto interessato, potrebbero esserci ancora spiragli per un affare di cui si era parlato molto durante la scorsa primavera. Evidentemente, quindi, la pista non si era sgonfiata, tutt’altro. E chissà che Gimenez possa realizzare il proprio sogno in un futuro prossimo.