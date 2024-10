“Ho parlato con il Barcellona”: Milan, clamoroso retroscena di mercato sul pilastro di Fonseca

Spunta un retroscena clamoroso in casa Milan. Il pilastro di Fonseca è stato molto vicino al Barcellona prima dell’inserimento decisivo dei rossoneri.

Questo Milan che ha perso nuovamente diverse certezze deve ripartire da quelli che sono i punti fermi della squadra. I calciatori devono tornare a fare gruppo, lasciando da parte risentimento, tensioni nello spogliatoio. In primis, ci si deve stringere attorno a Paulo Fonseca, per la seconda volta vittima di “ammutinamento” da parte dei leader dell’organico. Non saranno più ammessi errori di questo tipo, specialmente se si vuole tornare a correre tra Champions e Serie A.

Sono proprio i punti fermi della squadra che devono prendere per mano il Diavolo. In attesa del rientro dalla squalifica di Theo Hernandez, spetta a calciatori del calibro di Morata, Leao e Reijnders portare l’intera squadra verso risultati che possano far tornare il sereno su Milanello. Il Milan ha bisogno più che mai delle colonne, alcune delle quali non hanno rispettato le aspettative del pre stagione.

Chi, invece, non ha deluso è Reijnders. Lo spostamento come vertice alto di centrocampo è stata una della mosse vincenti di Paulo Fonseca, coadiuvato anche dal ct olandese Koeman. E pensare che, nell’estate 2023, il numero 14 poteva scegliere un’altra strada rispetto a quella rossonera.

Milan, retroscena di mercato su Reijnders: “Poteva andare al Barcellona”

Il papà-agente Martin, intervervistato dal portale olandese “Algemeen Dagblad”, ha rivelato questa sliding door come di seguito:

” Tijjani era nelle mire anche di alcuni club inglesi, con cui ho parlato esclusivamente attraverso degli intermediari. Solo col Barcellona ho parlato direttamente, con il direttore tecnico Deco. Ho controllato la sua foto del profilo se fosse davvero lui. Ovviamente è lusinghiero il fatto che lo avessero messo nel mirino.”

Reijnders senior ha poi spiegato il perchè della scelta di voltare le spalle ai blaugrana:

“Dopotutto è il Barcellona, ma stavano cercando il sostituto di Sergio Busquets. Ho detto a Tijjani che lui non era quel tipo di giocatore e che prima che se ne accorgesse sarebbe finito in panchina. Sarebbe stato l’ennesimo calciatore a fallire all’estero.”

Parole che suonano di stoccata al Barcellona, ma che non fanno che esaltare i tifosi del Milan. Dal suo arrivo avvenuto nel luglio 2023, il centrocampista ha totalizzato 59 presenze ufficiali, mettendo a segno quattro reti e sei assist e rimanendo un punto fermo anche dopo il passaggio di testimone tra Pioli e Fonseca. Con l’avanzamento scelto dal portoghese, i numeri dell’olandese possono crescere tranquillamente, nella speranza che possano contribuire al primo trofeo in rossonero.