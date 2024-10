“Il Milan è obbligato”: messaggio a Fonseca, le parole non lasciano dubbi

Nelle prossime gare il Milan è chiamato a reagire dopo la sconfitta piuttosto deludente nell’ultima trasferta di Firenze.

Il Milan è chiamato al riscatto. L’ultima sconfitta in campionato ha evidenziato come il club rossonero debba fare spesso i conti con costanti alti e bassi e la squadra non può più sbagliare. La formazione di Fonseca ha già punti di distacco rispetto al Napoli capolista e i cugini dell’Inter che – nonostante il derby perso – hanno un vantaggio di 3 punti in classifica.

E’ stata propria la vittoria nel derby a salvare probabilmente la panchina del tecnico rossonero con tifosi e società scettici per come si è inserito Fonseca nel mondo Milan. Per questo il club sta valutando e i prossimi match saranno già delicati in chiave panchina; al momento Fonseca sembrerebbe saldo ma le prossime sfide contro Udinese e Club Brugge in casa chiedono un solo risultato.

Ne è convinto anche il giornalista del Foglio Giuseppe Pastore che in queste ore ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ed ha spiegato il suo pensiero. Lui ne ha parlato con l’ex calciatore Federico Balzaretti con quest’ultimo che aveva definito in questo modo il club rossonero: “Definizione di questo Milan? Beh, direi enigmatica, per certi versi imprevedibile”.

Milan, il messaggio a Fonseca è chiaro

Commentando questo inizio di stagione del club rossonero Pastore ha sentenziato: “Per essere gentili possiamo dire che i calciatori sono sempre altalenanti, e inoltre vedo che non c’è respiro a livello tattico”. Pastore ha sottolineato che continuando di questo passo c’è il serio rischio che la squadra possa andare incontro a una nuova crisi, si stanno mettendo a rischio i dettami tattici e individuali che hanno portato a risolvere la prima crisi, con le vittorie nel derby e contro il Lecce.

Il giornalista ha proseguito chiarendo il suo pensiero e allarmando i tifosi: “Contro Udinese e Brugge devi avere risposte con due squadre con il quale devi assolutamente vincere. Non puoi affrontare queste gare con leggerezza perchè hai l’obbligo dei tre punti”. In particolare in campionato la sfida con l’Udinese preoccupa, la tradizione parla di una squadra che spesso crea non pochi grattacapi alla formazione rossonera e serve un atteggiamento forte per provare a chiudere la sfida il prima possibile.

Fonseca è avvisato, le prossime gare sono importanti sia per gli obiettivi del club che per decidere anche il suo futuro sulla panchina, il Milan e i suoi tifosi attendono novità positive.