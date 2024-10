Il Milan trema, altre due big europee sul top player: la notizia dall’Inghilterra

Nuove voci di mercato per il Milan che arrivano da oltremanica. I tifosi iniziano a preoccuparsi.

Ultimamente l’atmosfera in casa Milan non è certamente delle migliori. Colpa di un avvio di stagione sicuramente non esaltante e contraddistinto da numerosi alti e bassi. Tra l’altro due giorni fa è arrivata anche la pesante sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte, che ha ulteriormente allungato in classifica. Una partita senz’altro molto difficile e una sconfitta che sulla carta ci può anche stare, specie se consideriamo le pesanti assenze tra le fila dei rossoneri. Ora la vetta, considerando anche la partita non giocata di Bologna, dista ben 11 punti. Tanti, troppi, dopo appena dieci gare, soprattutto se guardiamo anche alla classifica della Champions League.

Anche lì infatti il Milan è piuttosto indietro e alla prossima giornata è attesa, tra l’altro, dalla terribile trasferta in casa del Real Madrid. Fortunatamente per i tifosi rossoneri, però, dalla prossima gara rientreranno dalla squalifica pedine fondamentali come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders e, dunque, si spera che la squadra possa cambiare questo andazzo.

Non solo però preoccupazioni di campo: le sirene del mercato fanno tremare tutto l’ambiente

Nel calcio di oggi, si sa, non si può mai stare tranquilli per quanto riguarda il calciomercato, anche nel bel mezzo del campionato. Come riporta infatti TBR Football, il grande avvio di stagione proprio di Tijjani Reijnders, non è assolutamente passato inosservato tra le big d’Europa. L’olandese sta collezionando grandi prestazioni l’una dopo l’altra anche in un periodo in cui la squadra non gira benissimo. Anzi, è proprio grazie a lui se i rossoneri non sono ancora più indietro di quanto non lo siano già.

Partite ad altissimi ritmi, giocate di grande qualità sia in fase di impostazione che interdizione, incursioni veloci e improvvise e poi la doppietta di settimana scorsa contro il Brugge a celebrare questo periodo di forma smagliante per l’ex AZ.

Era inevitabile dunque che, prima o poi, qualche grande club europeo bussasse alla porta di Milanello per chiedere informazioni. Già in estate giravano voci sul Manchester City che teneva d’occhio il giocatore mentre ora, invece, ci sono anche altre società che sembrano proprio fare sul serio: il Tottenham e il Liverpool. Ma ad attenzionare il giocatore, sullo sfondo, sono presenti anche le ombre di PSG e Barcellona (già interessato a Leao).

Staremo a vedere dunque come il Milan risponderà a queste voci di mercato e, soprattutto, se avrà la forza di trattenere il giocatore con un progetto tecnico all’altezza, oltre al dover sicuramente trovare in quel caso anche un nuovo accordo economico.