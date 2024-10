Incontro di boxe con Ibra: la rivelazione dall’Inghilterra

Dal campo alla dirigenza, per poi finire sul ring. È la rivelazione dall’Inghilterra che riguarda Zlatan Ibrahimovic.

Oltre il calcio giocato e amministrato, in quella che è la passione per la lotta coltivata da bambino, con la rivelazione che arriva dall’Inghilterra e che è stata riportata in Italia, questa mattina, attraverso l’edizione odierna di Tuttosport.

Un incontro di boxe per Zlatan Ibrahimovic, come rivelato in mattinata, in quella che sarebbe poi la sua adesione a tale evento. Il dirigente del Milan potrebbe finire sul ring a combattere, in quello che diventerebbe poi un evento con seguito mondiale, per lui.

Ibra pronto a salire sul ring: l’incontro di boxe

Incontro di pugilato per Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente del Milan potrebbe clamorosamente salire sul ring, pronto a combattere, come rivelato al famoso tabloid inglese del Sun, in un’intervista.

Una notizia che ha sorpreso e non poco i tifosi del Milan, sotto la rivelazione di Mams Taylor, boss della Misfits, società che è stata fondata dai fratelli Kalle e Nisse Sauerland di Wasserman Boxing, con seguito enorme. Su TikTok vanta un milione e mezzo di seguaci e l’approdo di Ibrahimovic potrebbe ancor di più creare quello che in gergo viene chiamato “hype”, sulla disciplina.

In un’intervista, lo stesso Taylor, ha rivelato della salita sul ring di Ibrahimovic, dirigente del Milan che potrebbe dunque tornare a combattere dopo il suo passato da cintura nera di taekwondo, disciplina che Ibrahimovic stesso ama, come mostrato in più occasioni e che, nel calcio, gli ha permesso “mosse” di un certo tipo, considerando le acrobazie fatte in girata nell’arco di tutta la sua carriera. Disciplina che ovviamente è diversa dal boxe, ma che potrebbe comunque permettergli di aver voglia di mettersi in gioco, salendo sul ring e indossando i guantoni.

La rivelazione dall’Inghilterra: incontro di boxe con Ibrahimovic

Secondo quanto svelato da Taylor, dunque, in una chiamata su FaceTime, avrebbe avuto contatto diretto con Zlatan Ibrahimovic. La possibilità di seguire l’evento, con Ibrahimovic a combattere sul ring, è concreta. Lo stesso “capo” della Misfits ha annunciato: “Ho provato a convincerlo, lui è uno che può combattere. Sono un buon amico del suo manager, abbiamo chiacchierato via FaceTime e devo dire che è stato bello, perché ha seguito tanti match della Misfits. Zlatan era un kickboxer, sono sicuro che sia anche un buon avversario. Ci sono altri nomi in ballo, sarebbe interessante vederli e vedere Ibrahimovic sul ring”.

Quando combatterà Ibrahimovic?

Non è chiaro ancora in quale data o in quale periodo, si vedrebbe Zlatan Ibrahimovic sul ring, a combattere, nella Misfits. Non è ancora dato saperlo, così come non è certa la sua presenza, che però non è da escludere. In ogni caso, qualora dovesse succedere, rappresenterebbe un evento quasi senza precedenti e con al seguito milioni di utenti.