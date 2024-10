Infortunio e tempi lunghi: due titolari out anche in Real-Milan?

Il Milan trova i tre punti in Champions League e si rilancia in Europa, poi però arriveranno anche sfide più impegnative.

Una di queste è sicuramente quella che riguarda la gara al Santiago Bernabeu, contro l’ex Carlo Ancelotti, che tornerà a sfidare il Milan da avversario dopo quanto già successo in altri precedenti, come ad esempio sulla panchina del Napoli. Una sfida che rischia di non vedere due dei titolarissimi potenziali di quella sfida, a causa di un infortunio con lunghi tempi di recupero.

A riportare la notizia, direttamente dal sito de La Gazzetta dello Sport, dove viene spiegato quella che è la possibile assenza a lungo termine a causa di non uno, bensì di due infortuni, che complicherà le cose in vista di Real Madrid-Milan, in Champions League. Oltre al fatto che, ovviamente, salteranno entrambi la sfida del week-end.

Real Madrid-Milan: due assenti? La notizia sul doppio infortunio

La sfida del week-end, importantissima per le sorti di una classifica che si sta già formando in questo momento della stagione, non vedrà ben due protagonisti assoluti della formazione titolare.

Si tratta di una doppia assenza importante, se si pensa alla rincorsa al primo posto e in una delle sfide più importanti per la stagione, per Carlo Ancelotti, che cade nel prossimo week-end.

Perché, per il Classico in Spagna, non solo non ci sarà Tibaut Courtois, come già annunciato dal Real Madrid in precedenza, a causa dell’infortunio all’adduttore della gamba sinistra. La stessa sorte rischia di essere venuta fuori anche per uno dei gioielli del reparto offensivo di Ancelotti perché, il calciatore brasiliano, rischierà poi di saltare assieme al portiere, la sfida del 5 novembre tra Real Madrid-Milan.

Doppio infortunio: possibile assenza anche per Real-Milan

Ci sono due partite in campionato – una sentitissima – e poi arriva Real Madrid-Milan, precisamente nella serata di martedì 5 novembre. Il Milan, che deve fare i conti con alcune sue situazioni, potrebbe vedere un Real Madrid “cambiato”, senza i suoi titolari.

Perché per Carlo Ancelotti c’è il rischio di aver perso per le prossime due o tre partite almeno, sia Courtois in porta che Rodrygo, a causa di un doppio infortunio. Entrambi, infatti, risultano in dubbio anche per la prossima sfida di Champions League che, per il Milan, è importantissima a causa di una classifica non proprio “serena” per i rossoneri.

Problemi tra campionato e Champions League: due assenze pesantissime

Sono due le assenze pesantissime per il Real Madrid, in vista degli impegni in campionato e poi quello in Champions League, contro il Milan. Perché già nel Classico dovrà cambiare qualcosa Ancelotti, ma in questo momento la classifica dice che il Real insegue il Barcellona, a -3 e al secondo posto. E senza alcuni dei suoi oggetti pregiati, rischia di scivolare a -6, in caso di vittoria del Barcellona. Il Milan, intanto, segue con attenzione le vicende in casa Merengues. Tra non molto sarà sfida con i Blancos, in Spagna.