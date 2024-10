Mercato Milan, bomba dall’Inghilterra: pronti 100 milioni per un attaccante

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, il Milan ha pronti 100 milioni di euro per portare subito un attaccante a Milano.

Nella scorsa sessione estiva di mercato, il Milan ha cambiato alcuni interpreti rispetto la passata stagione, a partire dall’allenatore: dopo non aver rinnovato il contratto a Stefano Pioli, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha ingaggiato Paulo Fonseca, che in Serie A aveva già allenato la Roma. Il nome di Fonseca sulla panchina rossonera ha destato fin da subito un pò di scetticismo e l’inizio della stagione non ha portato a grandi ripensamenti, ma nelle ultime partite Fonseca sembrerebbe essere uscito dall’ombra.

A partire dalle scelte di formazione, che gli hanno consegnato non poca autorità all’interno dello spogliatoio: se con Pioli l’uomo indiscusso era Leao, ora con il tecnico portoghese l’attaccante numero 10 rossonero non è più fondamentale dal primo minuto nei vari match e Fonseca ha avuto il coraggio di prendere questa decisione.

Con Morata prima punta, Fonseca ha diverse soluzioni da tenere in considerazione per i giocatori che stanno alle spalle dello spagnolo; l’obiettivo per la prossima sessione estiva di calciomercato sarà però quello di trovare un sostituto di Morata, considerato che Abraham molto probabilmente farà ritorno a Roma.

Mercato Milan, nuovo nome per l’attacco: vale 100 milioni

Dopo l’addio di Oliver Giroud, la dirigenza rossonera ha portato a Milano Alvaro Morata, entusiasta di ricominciare un’avventura italiana. Con lui, il Milan ha ingaggiato Tammy Abraham in prestito dalla Roma, ma molto probabilmente questo non verrà riscattato a fine stagione. Per questo, la dirigenza di Via Aldo Rossi si sta guardando in giro trovare un nuovo attaccante e uno dei nomi emersi in questi giorni è quello di Viktor Gyökeres.

Secondo quanto riferito da Caught Offside, il Milan starebbe pensando all’attaccante svedese classe 1998 di proprietà dello Sporting Lisbona. Il prezzo si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di euro, una cifra piuttosto elevata per la società rossonera ma che può rappresentare un investimento, visto anche l’ultimo bilancio in positivo.

Fonseca sicuramente la prossima estate chiederà un attaccante da inserire in rosa, possibilmente anche “giovane”, in modo tale da dare continuità alla formazione rossonera. Lo svedese può rappresentare un’alternativa di spessore per il Milan, ma l’investimento rimane comunque di alto livello e prima di effettuare scelte frettolose c’è da pensarci bene, poiché non sono da escludere altri interessamenti.