Mercato Milan, doppio colpo per la risalita: il piano per gennaio

Il Milan potrebbe pescare a breve nel mare del calciomercato. I dirigenti rossoneri hanno in mente un doppio colpo per la risalita in Italia ed Europa.

Dopo Firenze, tutto il Milan è tornato in forte discussione. Non è bastato il derby vinto, non sono bastate le sonore affermazioni contro Lecce e Venezia. L’ambiente è ricaduto in un parziale sconforto dettato dagli zero punti in Champions League e dalla vetta in Serie A, occupata dal Napoli, che ora dista cinque punti. Le settimane successive alla sosta Nazionali possono già rivelarsi decisive, specialmente per evitare che Paulo Fonseca ritorni sulla graticola.

In discussione sono anche varie pedine dell’organico dell’allenatore portoghese. In questi primi due mesi scarsi di stagione, il Diavolo non ha mostrato l’ampiezza di rosa che ci si attendeva. Il tecnico ha dovuto spremere i titolari anche a causa delle prove senza particolari indicazioni di alcune riserve, specialmente in attacco. Chukwueze e Okafor non hanno dato le risposte che si attendevano, così come Luka Jovic, addirittura escluso dalla lista UEFA.

Ecco perchè in via Aldo Rossi si pensa a possibili innesti in quella zona del campo. Il principale indiziato, al momento, pare Andreas Skov Olsen, come riferito da “La Gazzetta dello Sport“.

Milan, occhi su Skov Olsen ma non solo: i rinforzi per Fonseca

Dal suo approdo in Belgio al Club Brugge, l’ex Bologna ha un rendimento da centravanti, con 45 reti in 109 gare. L’esterno sarebbe un colpo abbordabile in quanto il cartellino si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro. Ad agevolare i dirigenti del Milan ci sarebbe una pista già sondata due anni fa, seppur da figure diverse, in occasione dell’acquisto di Charles De Ketelare a 32 milioni più bonus. Inoltre, anche in mediana, il Diavolo parla danese. Un profilo interessante e non particolarmente oneroso (valutazione sempre inferiore ai 20 milioni) sarebbe Morten Frendrup.

Molto dipenderà dalle prestazioni da qui a gennaio dei tre attaccanti rossoneri, così come dipende dalle condizioni di Ismael Bennacer un ipotetico arrivo nel reparto di centrocampo. A centrocampo serve quantità e qualità da affiancare a Youssouf Fofana. Il rientro dell’algerino, nel migliore delle ipotesi, è previsto per gennaio. Qualora la tabella di marcia non venisse rispettata, la società rossonera inizierebbe a fare più di un pensierino sul classe 2001 convocato per la prima volta in Nazionale, tra i migliori in questo avvio di stagione non eccezionale del Genoa.

Piano alternativo alle due soluzioni danesi sarebbe “fatto in casa”. Se un occhio va al mercato, dall’altro si guarda al Milan Futuro, in cui si osserva con interesse la crescita di Hugo Cuenca e Chaka Traorè. Le possibilità per la risalita provengono anche dalle giovanili e dalla squadra istituita proprio per favorire la crescita “dal basso” del Diavolo.