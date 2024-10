Mercato Milan, Furlani non ha dubbi: fissato l’obiettivo per gennaio

Il mercato di gennaio di avvicina e in casa Milan non ci sono dubbi: ecco l’obiettivo della dirigenza per rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca.

Saranno settimane importanti per decidere il futuro del Milan in questa stagione. Il terribile inizio di stagione aveva fatto subito pensare al peggio, ma la squadra allenata da Paulo Fonseca sembra aver quantomeno alzato la testa, con gli ultimi risultati che dovranno essere un punto di partenza per il proseguo della stagione. L’obiettivo adesso è quello di trovare quella continuità che è mancata in questi primi mesi, migliorando anche la condizione di alcuni pilastri della squadra.

Nelle prossime settimane la dirigenza rossonera continuerà a fare le proprie valutazioni, studiando le possibili mosse in vista del mercato di gennaio. In alcune zone del campo la squadra di Fonseca sembra essere a corto di alternative, con alcuni calciatori che non starebbero inoltre rispettando le aspettative. Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha voluto fare il punto sui possibili movimenti del Milan nel prossimo mercato di gennaio.

Milan, il piano per il mercato di gennaio: in arrivo un nuovo centrocampista

Il mercato di gennaio si avvicina e Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato delle possibili mosse del Milan. Secondo Guidi, il centrocampo è sicuramente la zona del campo da monitorare come maggiore attenzione, con la dirigenza rossonera pronta ad aggiungere una nuova pedina per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Discorso differente invece per quanto riguarda l’esterno d’attacco, con la crescita di Samuel Chucwueze che non porterà il club ad intervenire sul mercato:

Mi aspetto sicuramente un centrocampista dal Milan a gennaio. Poi vediamo come vanno questi 2 mesi. Se Chukwueze continua così è chiaro che il Milan non prenderà un’ala. L’unico acquisto che do quasi per scontato è il centrocampista. Il resto dipenderà dalle cessioni.

Per quanto riguarda il centrocampo, sono diversi i nomi che il club rossonero starebbe monitorando. Da Johnny Cardoso, classe 2001 del Betis già valutato nel corso dell’estate, a Samuele Ricci, perno imprescindibile del Torino di Vanoli e regista della nazionale di Spalletti, passando per Carney Chukwuemeka. L’inglese classe 2003 del Chelsea è sicuramente quello da tenere maggiormente sott’occhio, sia a livello di costi che di caratteristiche. L’ottimo rapporto tra le due società e la voglia del giovane centrocampista di trovare maggiore spazio potrebbero aiutare il Milan, pronto ad un investimento importante per rinforzare la mediana.